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兆豐銀行落實普惠金融 攜手研訓院推金融共好公益計畫

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行與台灣金融研訓院及高雄市政府，共同推動「CSR金融共好公益計畫」，兆豐銀行營運長鍾慶鳳（左二）、經理馬孝親（左一）、台灣金融研訓院資深處長傅清源（右一）、高雄市教育局副局長黃盟惠（右二）一同合影。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行與台灣金融研訓院及高雄市政府，共同推動「CSR金融共好公益計畫」，兆豐銀行營運長鍾慶鳳（左二）、經理馬孝親（左一）、台灣金融研訓院資深處長傅清源（右一）、高雄市教育局副局長黃盟惠（右二）一同合影。圖／兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行攜手台灣金融研訓院推動「CSR金融共好公益計畫」，13日在高雄市政府中庭隆重舉辦啟航典禮，在高雄市教育局與台灣金融研訓院等來賓共同見證下，兆豐銀行宣布由員工組成「CoCo老師」金融志工團隊，在113學年度深入高雄市19個行政區42所國小推動公益金融教育，實踐兆豐銀行對社會責任的承諾。

兆豐銀行重視高雄地區經濟發展與民眾需要，與高雄市政府青年局合作推動「雄挺利」計畫，扶植在地青年創業，協助年輕人實現創業夢想。本次攜手台灣金融研訓院合作「CSR金融共好公益計畫」，更是在第一時間選擇在高雄地區落實，進一步展現兆豐銀行深耕南台灣金融環境的決心。

兆豐銀行積極響應政府的普惠金融政策，不但推出多元金融商品及服務，還號召員工擔任志工講師，常態性地投入金管會舉辦的「走入校園與社區金融知識宣導活動」，足跡遍及全台，藉由生動活潑的解說，向大眾宣導正確用卡、理財、理債等觀念，以及實用的防詐阻詐方式等，有效強化國人金融素養，提升生活品質，112年辦理成果於所有參與金融機構中獲得「最佳投入獎」。

這項計畫是政府與金融業合作的典範，一方面印證兆豐銀行發揮金融專業、善盡企業社會責任的努力，另方面更標示著高雄市金融素養教育將邁向新的里程碑。

透過金融與教育資源的整合，兆豐銀行將為高雄地區普惠金融知識宣導發揮貢獻，此舉將有助於促進地方經濟的永續發展，達到社會共榮、企業永續經營的目標。

兆豐銀行 志工

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