股匯雙漲 新台幣強勢走升1.36角收31.992元

台股上漲百點，外資匯入之下，新台幣今天強勢走升，新台幣兌美元今天收盤收31.992元，大升1.36角，不過市場相對觀望下，台北及元太外匯市場總成交金額略縮小到13.03億美元。

台股今天開高震盪走低一度翻黑，台股終場上漲106.40點，收在21759.65點，成交值新台幣2435.67億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超32.84億元。

外匯交易員表示，外資大舉匯入，加上出口商拋匯助攻，帶動新台幣一路走升，央行也放手沒有調節；新台幣兌美元今天開盤價為32.07元，最高31.992元、最低32.07元，最後收31.992元。

新台幣今天同步收週線，週線翻黑、終結連6紅，本週累計貶值6.6分或0.21%。

外匯交易員說，美元走弱下，亞洲貨幣一片升值，不過因為美國聯準會（Fed）下週貨幣政策會議就要登場，市場氛圍因此相對觀望，下週決議將為市場帶來新的指引。

根據中央銀行統計，美元指數走貶0.81%，日圓大升1.31%，韓元升1.05%，新加坡幣升0.52%，新台幣升0.43%，人民幣升0.38%。