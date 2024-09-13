保險業公平待客前25％業者曝光 2025防詐措施納評鑑

金管會防詐騙，13日宣布，2025年起將把業者防制詐騙措施，以及其成效與申訴處理機制的健全性，納為保險業公平待客原則的加分項目，金管會將透過滾動檢討本評核機制，以提升保險業提供的商品與服務品質，並深化消費者權益之保障。

金管會今日召開「2024年保險業公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，由主委彭金隆親自主持，會中分別頒獎給產、壽險業公平待客原則評核排名前25％、最佳進步獎保險公司，共計5家產險業、6家壽險業得獎，會中除公開表揚上述保險公司外，並藉由評核績優之保險公司會中所分享之實務，觀摩學習及經驗交流增進保險業推動保護金融消費者權益積極作為。

產險業為南山產物、泰安產物、國泰世紀產物、富邦產物及新光產物等5家，最佳進步獎為和泰產物；壽險業為元大人壽、台灣人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽及遠雄人壽（5859）等6家，最佳進步獎為台灣人壽。

金管會指出，自2019年舉辦本評核機制起，持續透過年度評核、表揚績優公司之方式，鼓勵保險業落實公平待客原則，並要求保險業者重視高齡者及身心障礙者數位落差問題之解決或改善及針對年輕客群「商品或服務適合度」、「告知與揭露」原則之優化措施。此外，亦邀請績優公司進行經驗分享，以引導保險業觀摩學習，增進保險業推動保護金融消費者權益之積極作為。

為鼓勵業者協助客戶防制詐騙，以強化金流安全，保障合法經濟，並督促保險業妥適處理民眾申訴案件，引導業者就現行之申訴處理機制再提升，2025年將把業者防制詐騙之措施及其成效與申訴處理機制之健全性納為加分項目。