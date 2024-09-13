壽險房貸專區上線 老牌壽險揭示：房貸量增、作業期長

銀行房貸資訊揭露專區日前上線，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近1/3銀行都要「排隊等撥款」，隨後夀險業購置住宅貸款資訊也已上線，提供民眾銀行體系外的房貸資訊。

不過，信義房屋指出，據已經揭露的資料顯示，有老牌的壽險公司揭示目前房貸業務量增，故案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸申請狀況不易，在銀行資金受限狀況下，不少銀行採取以價制量的策略，房貸利率條件拉高，房貸族也會多方探詢合適的物件，如保險公司、農漁會與網路銀行等管道。

不過，曾敬德說，現在似乎看到壽險公司也出現案件湧入狀況，案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，整體房貸市場變化相當快速。

夀險業購置住宅貸款資訊顯示，六家壽險公司皆有可承做「購置 住宅貸款」額度，台灣人壽辦理購置住宅貸款以首購、自住客戶為優先辦理對象，國泰人壽則是目前房貸業務量增，故案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。

曾敬德表示，壽險公司現在的房貸水準已經相當有競爭力，有些專案會針對保險客戶提供利率上部分的優惠，建議民眾多看多比較。