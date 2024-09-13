群益期貨設計思考工作坊：探索 Gen Z 世代學習投資的新體驗

群益期貨（6024）與台大創新設計學院Alpha Team攜手合作，8月31日及9月1日兩日舉辦「重新設計Gen Z世代學習投資的體驗」設計思考工作坊。這是群益期貨連續第三年的設計思考創新活動。今年的工作坊，群益期貨採用內部種子教練培訓模式，10位種子教練經過兩個月的嚴格訓練與認證，並從公司內部挑選出25位學員參與，針對Z世代重新設計投資學習體驗，進一步推動公司內部創新文化的落實與發展。

群益期貨董事長賈中道表示：「設計思考工作坊不僅是提升公司創新能力的平台，也是探索未來金融服務模式的重要實驗場。通過這次活動，我們期待孕育出前瞻性的創意，探索新的服務體驗。」今年的工作坊主題聚焦於「重新設計Gen Z世代學習投資的體驗」，旨在滿足年輕一代在學習方式上的變革需求。工作坊中，學員們在Alpha Team講師的指導及種子教練的帶領下，實地訪談Z世代，並經過設計思考的五大步驟—同理心、定義問題、發想、原型製作及測試，深入了解他們在投資學習中的痛點及需求。

來自資訊工程部的參與者雷雷表示：「這次工作坊讓我們能夠深度理解用戶需求，並以此為基礎進行創新。設計思考不僅改變了我們看待問題的方式，還幫助我們快速開發出實際可行的解決方案。」業務部的小茹表示：「我們設計出的「群益獨家觀點」平台，正是Z世代需要的一種全新學習模式，能讓他們在輕鬆且具娛樂性的過程中掌握投資技巧。」

群益期貨總經理毛振華表示：「Z世代逐漸成為金融市場的主力，他們的學習習慣對傳統投資教育模式提出了挑戰。不同於以往，Z世代更傾向於透過數位平台進行互動式學習，並偏好遊戲化和社交化的教育方式。此次工作坊讓我們深入了解他們的需求，從用戶視角重新定義投資學習。」

群益期貨將繼續投入設計思考，培養更多具備創新能力的人才，並將設計思考的理念融入日常工作中。此次工作坊的寶貴成果，將被充分運用於公司產品及服務的創新開發，滿足未來市場需求。群益期貨相信，透過持續深化設計思考，不僅能在投資學習上實現創新突破，還將在未來業務發展中創造更多價值，鞏固公司在業界的競爭優勢。