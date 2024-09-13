元大銀有感慶中秋 行動支付回饋驚喜隨時有

中秋節即將來臨，不論是與家人朋友一起在家烤肉、外出到餐廳聚餐或是團圓賞月，都是中秋節不可或缺的活動，然而主計總處發布8月份消費者物價指數（CPI）創下近8個月新高，不僅民眾對物價上漲的感受明顯，購買食材的成本也相應增加。為了減輕消費者的荷包負擔，元大銀行為您獻上最有感的中秋回饋懶人包，無論是要在國內與親友相聚或是佳節出國旅遊，只要綁定行動支付消費，不僅能輕鬆又快速地付款，還能享受多重回饋優惠。

元大銀行近年積極拓展行動支付服務，現已與七大電子支付業者串接，服務擴及境內外金流業務，消費場域多元。在國內，元大銀行與「全支付」、「icash Pay」及「悠遊付」攜手獻上中秋回饋優惠，只要使用元大銀行存款帳戶綁定行動支付，不僅能在大潤發、7-ELEVEN實體門市、全家便利商店或金興發生活百貨購買烤肉食材及用品取得消費回饋，甚至到燒肉名店，包含屋馬燒肉、碳佐麻里精品燒肉、oh my!原燒及燒肉同話也都能獲得回饋。此外，元大銀行攜手「台灣Pay」，針對在這段期間出國旅遊的客戶，提供日本、韓國等國家的「跨國行動支付服務」，若有規劃至日本或韓國的旅客只需在指定店家使用行動支付，即可享有最高20%的回饋，無需攜帶大量現金，使旅遊更加輕鬆愉快。

隨著科技的進步，行動支付已成為消費者日常生活中的重要工具。從以往需要攜帶現金到現在只需要一支手機就能輕鬆完成各種購物需求。元大銀行表示，為帶給消費者更優質的支付體驗，未來仍將持續結合異業合作夥伴，擴大行動支付使用場景，讓消費者無論在國內外都能享受到安全、便捷和多元的支付服務，真正體現數位金融所帶來的便利與好處。