快訊

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

台灣寶可夢中心「綠色系」27樣新品登場！內行人大讚「精靈球茶壺」必買

元大銀有感慶中秋 行動支付回饋驚喜隨時有

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行獻上中秋回饋懶人包，無論是在國內與親友相聚或是佳節出國旅遊，只要綁定行動支付消費，就可享受多重回饋優惠。(元大銀行/提供)
元大銀行獻上中秋回饋懶人包，無論是在國內與親友相聚或是佳節出國旅遊，只要綁定行動支付消費，就可享受多重回饋優惠。(元大銀行/提供)

中秋節即將來臨，不論是與家人朋友一起在家烤肉、外出到餐廳聚餐或是團圓賞月，都是中秋節不可或缺的活動，然而主計總處發布8月份消費者物價指數（CPI）創下近8個月新高，不僅民眾對物價上漲的感受明顯，購買食材的成本也相應增加。為了減輕消費者的荷包負擔，元大銀行為您獻上最有感的中秋回饋懶人包，無論是要在國內與親友相聚或是佳節出國旅遊，只要綁定行動支付消費，不僅能輕鬆又快速地付款，還能享受多重回饋優惠。

元大銀行近年積極拓展行動支付服務，現已與七大電子支付業者串接，服務擴及境內外金流業務，消費場域多元。在國內，元大銀行與「全支付」、「icash Pay」及「悠遊付」攜手獻上中秋回饋優惠，只要使用元大銀行存款帳戶綁定行動支付，不僅能在大潤發、7-ELEVEN實體門市、全家便利商店或金興發生活百貨購買烤肉食材及用品取得消費回饋，甚至到燒肉名店，包含屋馬燒肉、碳佐麻里精品燒肉、oh my!原燒及燒肉同話也都能獲得回饋。此外，元大銀行攜手「台灣Pay」，針對在這段期間出國旅遊的客戶，提供日本、韓國等國家的「跨國行動支付服務」，若有規劃至日本或韓國的旅客只需在指定店家使用行動支付，即可享有最高20%的回饋，無需攜帶大量現金，使旅遊更加輕鬆愉快。

隨著科技的進步，行動支付已成為消費者日常生活中的重要工具。從以往需要攜帶現金到現在只需要一支手機就能輕鬆完成各種購物需求。元大銀行表示，為帶給消費者更優質的支付體驗，未來仍將持續結合異業合作夥伴，擴大行動支付使用場景，讓消費者無論在國內外都能享受到安全、便捷和多元的支付服務，真正體現數位金融所帶來的便利與好處。

元大 消費者物價指數 行動支付

延伸閱讀

台南食品廠老董中秋節前手作獨家月餅 慰勞新化員警辛勞

中秋假期將至 陸官方估日均出入境旅客較去年增長21.9%

迎中秋桃園收垃圾 烤肉高壓瓶罐排空資收、柚子皮為廚餘

台灣好行今年增9條新路線 即起搭乘指定路線享5折優惠

相關新聞

房貸市場變化快速！銀行採以價制量策略 老牌壽險房貸也量增

日前銀行房貸資訊揭露專區上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近三分之一的銀行都要「排隊等撥款」，隨後夀險業購置住宅...

元大銀有感慶中秋 行動支付回饋驚喜隨時有

中秋節即將來臨，不論是與家人朋友一起在家烤肉、外出到餐廳聚餐或是團圓賞月，都是中秋節不可或缺的活動，然而主計總處發布8月...

群益期貨設計思考工作坊 探索 Gen Z 世代學習投資新體驗

群益期貨與台大創新設計學院Alpha Team攜手合作，於8月31日及9月1日兩日舉辦「重新設計Gen Z世代學習投資的...

致力成為客戶一生資產管理顧問 元大證券獲財管評鑑8項殊榮

券商龍頭元大證券推動財富傳承，於今年《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構的評鑑中持續蟬聯佳績，一舉囊括「最佳財富管理券商獎」...

金管會大降風險係數 保險業投資公建 誘因來了

為引導保險業資金投入公建，金管會昨（12）日宣布，即日起保險業透過國內私募股權基金100%投資公建者，准許在投資期間內的...

租賃業對岸獲利 半數下滑

2024年上半年租賃業業績衰退，有轉投資中國大陸營運的台資租賃公司，因大陸疫後復甦不如預期，獲利下滑，總計有半數台資租賃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。