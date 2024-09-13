致力成為客戶一生資產管理顧問 元大證券獲財管評鑑8項殊榮

券商龍頭元大證券推動財富傳承，於今年《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構的評鑑中持續蟬聯佳績，一舉囊括「最佳財富管理券商獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳商品獎」、「最佳營業員團隊獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳銀色友善獎」、「最佳風控獎」以及「最佳客戶信任獎」等8項殊榮。

繼今年3月獲得《財訊》大獎，包括「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳數位智能系統」及「最佳金融服務創新」等8項殊榮後，元大證券再奪得《今周刊》財管評鑑大獎。透過專業評鑑機構獎項的肯定，證明元大證券在數位金融服務的創新及風險控管，均領先業界。

以「投資先生APP」為例，除了透過AI與大數據運算優化平台流程動線，用直覺簡單的操作介面解決用戶痛點，並整合台股、美股、基金與海外債等商品，讓投資人可享受一站式的理財體驗；去年8月率先推出元大FIDO資料共享暨身分認證系統，導入FIDO技術強化身分驗證機制，只要完成元大FIDO註冊，取得身分驗證與授權後，即可在「投資先生APP」資產總覽功能中，同時查閱元大集團內證券、銀行、人壽、投信與期貨等各項資產狀態與明細，幫助投資人掌握資產配置狀況。這些服務不僅顯示出元大證券在數位金融科技的專業，也體現出元大證券在深耕普惠金融、推動數位金融創新上不遺餘力，期許為所有投資人打造出溫暖便捷及完整的投資體驗。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，透過了解客戶需求及目的，發揮證券商所長，提供多樣化的金融商品及適切資產配置建議，以協助客戶規劃有利的投資組合配置，為客戶監測市場風險，帶領客戶以穩健沉著的步伐，持之以恆的累積財富。面對2024年美國經濟持續溫和成長，元大證券認為投資人應該保有風險意識；除了台、美股外，正處於轉機階段且具發展潛力的日本股市也是可以留意的方向，「投資先生APP」提供台、美股與基金之定期定額、熱門海外債、日股下單及節目「理財最錢線」等多樣服務及功能，協助客戶在瞬息萬變的市場實現財富增值。在遇到商品價格波動及市場變化時，元大證券會啟動客戶關懷機制，適時提醒客戶注意資產狀況，創造安心便利的投資環境。

元大證券積極響應聯合國2050年達成淨零碳排目標，落實綠色金融政策，將ESG(環境、社會及公司治理)永續經營理念融入營運策略，並持續研擬減碳作法，發展具永續精神的商品與服務流程，期能提供投資人多元的綠色金融服務，共同響應聯合國永續發展目標（SDGs），包含「SDG 9工業創新與基礎建設」、「SDG 12責任生產與消費」及「SDG 13氣候行動」等相關指標，以實際行動落實低碳經濟、金融創新。此外致力於實踐扶助兒少、推廣法治教育、關懷經濟弱勢團體與提升醫療資源設備，打造永續發展的金融生態圈。

秉持「以誠為本，以心待客」的核心價值，元大證券提供適切的財管服務，協助客戶資產穩定增值，重視風險控管，為客戶規劃最有利的投資組合配置，致力成為客戶一生的資產管理顧問。