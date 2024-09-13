合作金庫商業銀行主辦達麗建設暨海悅建設129億3,800萬元聯合授信

合作金庫商業銀行統籌主辦達麗建設（6177）暨海悅建設聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下完成募集，並於2024年9月12日假合作金庫商業銀行總行舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與達麗建設董事長謝志長及海悅建設董事長黃希文共同完成聯貸合約簽署。

這次聯貸案支應達麗建設在2022年3月與台南市政府簽訂委託實施契約，由達麗建設擔任實施者，偕同海悅建設共同開發位於台南市第二期平實營區市地重劃區都更案所需資金。該都更案基地早期為平實營區及精忠三村，歷經40多年的發展變遷，眷村家庭人口倍增，房舍已不敷使用，故臺南市政府透過都市計畫變更達成市區公共設施增加及改善整體生活環境。

該都更案基地約7,307.04坪，除規劃興建5棟地下3~4層、地上13~29層，總戶數914戶的店舖住宅大樓銷售外，亦與臺南市政府規劃興建一棟地下4層、地上13層，總戶數為180戶的社會住宅，並將申請綠建築銀級標章，打造優良生活品質的住宅。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2023年聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。

基於合庫金控集團支持企業永續發展及配合台灣2050淨零碳排路徑目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策的優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統的太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、輔助「產業轉型」的ESG機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。