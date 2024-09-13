MFS全盛：總經情境將進入轉型 聚焦固定收益投資契機

隨著美國聯準會(Fed)在9月展開降息循環的預期越來越高，點燃國際金融市場的樂觀信心，帶動全球股債市場持續反彈走揚。MFS全盛表示，近來經濟衰退風險已然下降，軟著陸的機率與日俱增。而通膨的持續下行是全球央行啟動長期降息週期的前提，在考量政策利率已到頂，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將再現投資吸引力，現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。

MFS全盛身為全球投資管理的專家，於1924年推出美國第一檔開放式共同基金，帶領業界跨出革命性的一步，為普羅大眾打開投資的大門，今年全球歡慶成立100周年。截至2024年3月底，MFS全盛的全球管理資產規模達6,296億美元，全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達278位，並擁有11位的ESG及盡職治理團隊成員。柏瑞投信自2006年起，為MFS全盛基金在台灣之總代理。

MFS全盛運用主動式管理與累積百年的投資經驗，竭力為客戶創造投資價值與長期資本增長的機會。MFS全盛投資總裁Carol Geremia表示，MFS全盛堅持永續投資的信念，才能歷經百年的時間洗鍊。走過一個世紀，MFS全盛始終相信：「唯有負責任的投資，才能為客戶創造價值。」

MFS全盛投資總裁Carol Geremia進一步指出，金融市場的複雜度與風險逐日增加，根據研究公司Callan Institute於2023年統計，同樣追求7%的投資回報，現今投資人須承擔的風險較30年前高出約5倍之多。此外，根據Fed在2022年的研究發現，機構投資人的佔比攀升，持有資產的時間卻縮短，這對金融體系的影響為何，也相當值得留意。

「全球經濟正快速重塑，透過百年智慧鑑往知來，MFS全盛將繼續替投資人開創更宏觀的願景，就像在一百年前，MFS全盛創立首檔共同基金，如今仍為業界典範。走過百年，MFS全盛勇於突破的腳步從未停歇，並始終堅持相信長期投資的價值，因為投資不一定需要很多錢，但是需要的是時間，而且是長期的時間。」Carol Geremia堅定表示。

在固定收益市場展望方面，MFS 全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne表示，全球央行已陸續步入降息循環，貨幣政策將重回強力政策工具之列，隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。考量當前的殖利率水準，未來一年固定收益資產料將受惠於央行的降息週期，觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別，已浮現投資吸引力。目前市場預期未來12個月，Fed將降息約200個基點，總經情境將回到舊常態。

MFS 全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne指出，衡量固定收益資產主要的總回報貢獻來源，將來自於票息收益與利率變化，但現在看不到刺激利差擴張的理由。儘管如此，過去這樣的情況並不罕見，在強勁基本面與技術面的支撐下，加上經濟軟著陸可能性高、投資人對信用債的需求不減，不用過於擔心信用利差偏窄。