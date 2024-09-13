元大信用卡綁定台灣行動支付APP Pay美食滿200元最高享12%刷卡金回饋

元大銀行與台灣行動支付APP攜手推出期間限定好康活動，即日起至2024年11月30日止，只要在活動期間於台灣行動支付APP綁定元大銀行Visa或Mastercard信用卡，至國內餐飲場所消費並上元大銀行官網登錄，累計最高可獲得800元刷卡金！有別於各大發卡行紛紛縮減信用卡回饋或提高消費門檻，元大銀行仍堅守「回饋不縮水、始終如一」的原則，不但未縮減，反而將回饋力道加大，特別規劃無名額限制的「首綁禮」活動，就是要給卡友最有感的回饋。

元大銀行表示，有鑑於前次活動反映熱烈，本次再度與台灣行動支付合作祭出雙方超高回饋，看準上班族外食需求高，特別規劃結合國內餐飲滿額回饋活動，只要在活動期間內使用元大銀行Visa或Mastercard信用卡綁定台灣行動支付APP並至元大銀行官網登錄，首次綁定一般消費滿99元即享50元回饋，至國內餐飲場所單筆消費滿200元再享10%，使用「感應支付」的卡友可再獲得2%，消費合計最高12%回饋，活動三個月期間累計最高可獲得800元刷卡金，實現只帶一支手機出門，即可輕鬆享受嗶經濟高回饋的新體驗。

元大銀行進一步表示，尚未持有元大信用卡的朋友，推薦新戶申辦元大 Hello Kitty聯名卡正卡，核卡後90天內不限通路一般消費享筆筆2%刷卡金回饋（回饋上限1,000元），還可獲得元夢金500點，合計總價值約1,500元。此外，若新戶在核卡後90天內累積一般消費金額達50,000元(含)以上並於元大銀行官網登錄，還可加碼再送KKBOX序號乙組（免費使用365天），市價1,788元，限量500名。

元大銀行貼心為卡友規劃加碼優惠，即日起至2024年12月31日止，元大信用卡正卡持卡人每月可參加一次「玩轉世界 海外消費最高5.2%回饋」轉盤活動，完成指定任務享不限國家海外一般消費最高5.2%刷卡金回饋。