國泰金 雲端布局績效看得見

國泰金控（2882）持續以雲端布局作為推進集團資訊與數據架構現代化的關鍵策略，於2020年啟動七年集團雲端轉型計畫，涵蓋金控、銀行、人壽與產險，目前已完成70套應用系統上雲。

順應去年金融三業委外上雲辦法鬆綁，國泰金基於強化集團風險聯防、提升金融科技營運與數據管理效能等目的，於近期成為首家提出「數據上雲」申請並獲核准的業者，啟動「數據上雲」計畫，搭建「國泰金控雲端湖倉平台（Data Lakehouse）」，持續邁進兼具高效與數位韌性的企業。

「國泰金控雲端湖倉平台」將既有的資料儲存分析架構，結合Amazon Web Services （AWS）雲端技術，以集中化的雲端數據中心提供數據分析人員分析、產製視覺化資訊圖表等需求，同時加強雲端服務應用管控，運用雲端算力的高效優勢賦能業務發展；管理機制則參考集中式地端湖倉平台應用模式，未來前端應用如需取用「國泰金控雲端湖倉平台」資料，都會透過雲端數據中台介接，以確保資料安全性。

「國泰金控雲端湖倉平台」將提供集團五大應用場景，包括集團營運管理、新金融生態發展、集團風險管理與聯防、集團數位平台發展、新興科技研究與導入。首個落地應用場景為「國泰盾-集團風險聯防平台 （Cathay Shield）」集合跨公司資料加強集團風險防護，透過研發AI風險引擎及建置反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）站台，提供各子公司洗錢防制與法遵人員一站式平台，以掌握客戶跨子公司的風險樣態，藉此強化風險控管與金融犯罪的因應能力，從集團角度聯合阻詐。

國泰金資深副總經理姚旭杰表示，面對AI時代來臨，資料型態與大數據應用多樣化發展下，需要更快速有效應對數據分析的需求，強化即時處理數據的效率，進行多種類型數據整合、確保金融應用場景接軌國際趨勢。目前金控與銀行已展開數據架構現代化，預計今年內完成雲端數據平台建置，未來將逐步推進人壽、產險等子公司雲端數據架構規劃，發揮集團整體綜效。