元大壽 外溢保單擁四大亮點

時序進入秋天，在中醫的觀點是適合調養生息的時節，元大人壽呼籲民眾定時檢視自身健康狀況，面對即將而來的秋冬天氣變化，更應注意心血管的健康。

元大人壽洞察客戶需求，推出外溢型保險「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」，提供四大優質守護並透過健康促進機制，有效自我健康管理。

優質守護一、提供腦部特定傷病保障。除了壽險保障外，為了發揮保險保障的核心價值，「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」提供四項腦部特定傷病保障。

保障包括深度昏迷、嚴重頭部創傷、腦中風後障礙（重度）、急性腦炎併神經障礙後遺症，保戶經診斷確定即給付特定傷病保險金，給付金額等同身故保險金，透過充足的保障額度，協助保戶安心療養，無需憂心醫療支出造成家庭負擔。

優質守護二、健康促進機制協助自我健康管理。元大人壽提倡預防勝於治療的觀念，保戶若能有效掌握心血管及口腔健康情形，將有助於降低腦血管疾病發生率及間接改善死亡率，因此保戶投保後只要持檢測通知單，依條款約定，在特定日前至指定之醫療機構完成「指定心血管檢測」（僅一次），或於繳費期間內每年進行牙科診療，其次一保單年度即可享有健康促進保費折扣1%。

優質守護三、增值回饋分享金，保障加值。以身為家庭支柱的50歲元先生為例，投保「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」，假設宣告利率維持4.05%，保險金額10.639萬美元，繳費期間六年，選擇以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，年繳保險費10,256美元，符合高保費1.5%折扣，並選擇自動轉帳繳費再享有1%折扣，折扣後年繳保險費10,001美元。

優質守護四、美元收付，布局多元配置。「元大人壽信美溢美元利率變動型終身保險」以美元收付，繳費六年即享有終身壽險保障，滿足多元資產配置，兼顧健康守護與資產傳承需求。