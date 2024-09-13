富邦金前進WTO 分享綠色金融

富邦金控（2881）致力推動產業低碳轉型，獲外交部邀請，與電子業代表宏碁共同前往瑞士日內瓦參與2024世界貿易組織年度最大盛事—公共論壇（WTO publicforum），富邦金控不僅為本次台灣金融業唯一代表，也創下台灣金融業參加WTO公共論壇的首例，讓國際社會看到富邦金控及台灣金融業於ESG之努力，為台灣永續金融寫下重要里程碑。

富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生11日代表參與WTO公共論壇，演講主題為「Utilizing Financial Tools: The “Financial Sector” Also Can Contribute To Greener “Production Sectors”」（善用金融工具：金融業也能助攻產業綠色轉型），與多位來自政府單位、學界、商界的國際人士分享金融業如何扮演淨零關鍵推手，獲得現場熱烈回響。

富邦金控董事長蔡明興指出，聯合國氣候變遷大會（COP）近年會議不斷強調氣候、淨零項目得以持續、取得成功的必要條件即是金融資源。在在點出金融業具有引導企業轉型、扮演淨零關鍵推手的重要身分。富邦金控此次前進WTO公共論壇，分享金融業如何引領產業綠色轉型，也是讓國際社會更看見台灣於ESG的努力。

富邦金控於WTO公共論壇中分享，相較於科技業、製造業等，金融業本身碳排放量小，故減碳影響力在於龐大的投融資部位（範疇三），因此富邦金控於2022年通過科學基礎減碳目標（SBT）審查，制定多項投融資減碳目標，包含：2027年40%的投資組合完成自身SBT目標，2030年發電專案融資、商用不動產／發電相關貸款、服務與商業建築產業長期貸款等碳排強度減降五至六成。

富邦透過「投資、法人金融、個人金融、保險」等四大面向金融工具，達成友善環境目標。除了金融核心本業，也透過非金融的運動贊助、各項倡議行動，力促永續意識普及化。展望未來，在2050淨零碳排的道路上，金融業責無旁貸，富邦將持續發揮金融影響力，攜手政府、學術機構、各產業供應鏈一同前行。