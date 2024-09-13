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法巴：不會退出台灣市場
在台深耕26年的外國壽險公司法國巴黎人壽近日傳出擬退出台灣市場，對此，法國巴黎人壽昨（12）日發出聲明表示，「並無任何出售或合併計畫，公司營運一切正常，將持續深耕台灣」。法巴保險集團亞洲區總裁黃(金喜)葹接受本報訪問時表示，沒有理由放棄台灣這麼大的市場，將持續與各通路合作將餅做大。
合庫金（5880）旗下合庫人壽為法巴集團在台灣的合資公司，由於雙方新合約尚未談定，因此近期對於法巴的未來布局有所傳言。
黃(金喜)葹掛保證的說，「我們不會退出台灣市場」，原因是，台灣市場有相當大的發展機會，而且有上百個員工的家庭需要照顧。
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