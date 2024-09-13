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壽險資金投入公建 彭金隆：思考三大面向

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

金管會主委彭金隆昨（12）日指出，壽險資金投入公建，業者應「化被動為主動」，且有三大面向需考慮，第一是有沒有適合標的、有沒有足夠標的容納這麼多的壽險資金；其次是這些標的是否能滿足壽險業的投資報酬率需求，因壽險資金也有資金成本；最後則是「怎麼投」，具體投資方式為何。

彭金隆說，壽險業累積超過36兆元的資產，有許多投資海外，每年這麼多的新錢加入市場，應該好好尋求更多投資台灣的機會；過去壽險業是被動等別人準備好標的再投資，但在壽險公會理事長陳慧遊領導下，可更主動的去接觸國發會或財政部促參等，由壽險業主動提出需求、要求政府單位育成，「化被動為主動」，因此，公私部門協力會是未來的重要方向。

彭金隆昨日在2024運用保險資金促進國家建設發展高峰論壇上致詞時指出，壽險業不用只侷限於公建，台灣還有很多投資機會。

壽險業

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