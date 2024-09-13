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金管會大降風險係數 保險業投資公建 誘因來了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

為引導保險業資金投入公建，金管會昨（12）日宣布，即日起保險業透過國內私募股權基金100%投資公建者，准許在投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣。

此政策將在2024年12月31日，各保險業計算風險適足率就可適用。也就是說，即日起保險業透過私募股權基金全額投資公建，每100元投資，從過去需備妥10元資本，如今只需1元，打了一折，降低資本計提壓力，提高投資誘因。

保險業投資公建風險係數概況 圖／經濟日報提供
保險業投資公建風險係數概況 圖／經濟日報提供

金管會這次鬆綁後，保險業直接，或透過私募股權基金100%投資公建者，這兩種投資公建途徑，均可在「整個投資期間」適用1.28%最低風險係數。

金管會是在2023年底宣布，保險業透過國內私募股權基金、創投基金時，當基金投資標的，全數投入國內公建者，風險係數從33.75%降到10.18%，打了三折。

昨日則進一步宣布，透過私募股權基金100%投資公建者，再降到1.28%，但透過創投基金投資公建，則仍維持10.18%。

保險局副局長蔡火炎坦言，目前國內沒有100%投資公建的私募股權基金，金管會希望拋出一個誘因，讓業者發行一檔全額投資公建的私募股權基金，再由保險業者透過此管道投資公建。

也為降低壽險業投資期間的不確定性、及確保風險係數的可預期性，這次新制也允許「整個投資期間」風險係數都是1.28%。

保險 金管會

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