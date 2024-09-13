雷仲達 將掌金融研訓院

兆豐金控（2886）前董事長雷仲達在卸任後，動向明朗，政院已安排他本月中出任金融研訓院董事長，繼續在金融圈發揮影響力。至於現任董事長蘇建榮8月已接掌政大國際金融管理學院院長，因此會專任政大職務；同時，也將一併卸下金融服務聯合總會理事長。

另外，現任金融研訓院院長黃崇哲亦將卸任，據透露，接替人選爆出大黑馬由輔仁大學經濟系副教授高一誠出任，惟金融圈對他較陌生，高一誠是永豐金控董事長陳思寬的學生，陳思寬的父親則是知名中研院院士陳昭南。

據悉，黃崇哲自2017年起從院務委員、副院長再升任院長以來，對金融研究等業務頗有心得，不過11日傍晚接獲通知，任期屆滿不再續聘。

研訓院訂於16日召開董事會，屆時新任院長會連同雷仲達一起獲選為新屆董事之後，完成相關人事。

這也是金管會轄下周邊單位再有重大人事安排，相關人事案將在近期由行政院正式核定，並於董事會之前由金管會行文金融研訓院完成行政程序。

現年71歲的雷仲達，在年輕化原則下於上月公股行庫大搬風中卸任。

此外，金管會指導的由35個金融團體、122位會員代表組成的金融總會，包括全台灣重要的銀行、信託、票券、證券、壽險、產險等公會或金融組織。主責跨金融業別溝通協調工作，近十餘年來的金總理事長包括許嘉棟、李述德都為財長出身，蘇建榮院則是金總第三位當過財長的理事長，同時也是繼許嘉棟之後第二位來自研訓院的理事長。

據指出，蘇建榮是以研訓院董事長的身分擔任金總理事長，故在卸下研訓院後也會一併交棒金總。