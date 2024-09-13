六大壽險新契約保費回溫 業者看好聯準會將啟動降息

壽險公司8月新契約保費（FYP）成績出爐。六大壽險今年8月新契約保費合計為417.7億元，為三個月低點，今年前八月，六大壽險合計新契約保費為3,086億元，較去年同期小增1.25%；估計全體壽險業界，前八月新契約保費將突破5,100億元，年增率將近一成。

今年以來，壽險保費收入明顯回溫，今年前八個月，有五個月都在400億元以上；壽險業高層表示，近幾個月以來，壽險公司持續提高新台幣與外幣保單的宣告利率，以美元保單而言，目前絕大多數的最高利率都在4%以上、有助提振保戶投資誘因，加上美國聯準會將於9月啟動降息循環，壽險業的保費收入前景可望逐步轉佳。

根據最新數據，8月「壽險雙雄」新契約保費均破百億元；其中，國壽新契約保費114.4億元居冠，富邦壽106.7億元緊追在後。

累計今年前八月，國泰人壽新契約保費767.9億元，同樣拿下第一，富邦人壽753.1億元，排名業界第二；國泰人壽8月新契約保費與投資型商品新契約保費分別年增59%及112%。

富邦人壽8月新契約保費106.7億元，年增29%，其中投資型商品新契約保費大增197%。

南山人壽8月新契約保費71億元、排名第三，年增21%；前八月新契約保費526.9億元，名列第三，年增20%。

凱基人壽8月新契約保費65.4億元，年增85%；累計前八月新契約保費374.2億元，年減1.2%。

台灣人壽8月新契約保費34.6億元，年減17%；前八月新契約保費323.1億元，年增13%。

新光金控（2888）旗下新光人壽8月新契約保費25.6億元，年增45%；前八月新契約保費340.8億元，年增19%。