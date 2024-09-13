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租賃業對岸獲利 半數下滑

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

2024年上半年租賃業業績衰退，有轉投資中國大陸營運的台資租賃公司，因大陸疫後復甦不如預期，獲利下滑，總計有半數台資租賃業者上半年大陸的獲利衰退。

租賃公會理事長李源鐘分析，大陸市場持續受美中貿易戰影響，加上房地產市場疲軟、產能過剩等因素影響，導致企業整體信用欠佳，影響台資租賃普遍延滯率上升、資產品質下滑，迫使台資租賃業者必須積極清理壞帳，因而也謹慎選案、減少業務承做，所以上半年獲利減少。

根據資料，大陸台資租賃業上半年的整體稅後純益盈餘約新台幣83.1億元，比去年同期減少近一成。總計27家業者中，只有兩家虧損，15家獲利比去年同期衰退。

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