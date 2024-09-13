彭金隆：壽險投資台灣 可思考商保補位健保等5機會

中央社／ 台北12日電

引導保險資金投資台灣，金管會主委彭金隆今天表示，除了公共建設外，壽險業還可思考專案運用策略性投資、高齡化社會需求、商保補位健保、保險生態圈建置等4大面向。

壽險公會及風險管理學會今天舉辦「運用保險資金促進國家建設發展高峰論壇」，彭金隆致詞時表示，過去在低利率時代，壽險業為獲取更高報酬，將資金外移至海外尋求投資標的，但當海外投資規模愈來愈大，壽險業面對的壓力也愈來愈高，包括資產負債幣別不匹配、高昂避險成本及2026年接軌TW-ICS的挑戰。

彭金隆說，或許10年前壽險業沒那麼迫切得加大國內投資比例，但接下來勢必要走向這條路，除了台灣政府需要這筆資金外，很重要是壽險業自身風險管理，壽險業必須降低避險成本。

彭金隆指出，引導壽險資金投資國內公共建設，有3大面向必須考慮，首先是有無適當且足夠的標的容納大量壽險資金；其次是標的是否有足夠條件可吸引壽險資金，畢竟壽險資金都有成本，並非有標的即可投資；最後是投資方式，例如採直接投資或間接投資等。

彭金隆表示，壽險業不適合直接經營事業、較適合間接投資，但過去較缺乏公共建設證券化商品，未來將朝標的、條件及投資方式3大面向持續努力。

彭金隆也提到，除了公建外，壽險業投資台灣還可思考專案運用策略性投資，例如綠色建設等；亦可思考未來高齡化社會需求，針對不涉及衛福部權責事項可優先來做。

另商保如何補位健保備受討論，民眾健康是非常重要的區塊，壽險業可思考如何投資民眾健康、輔助台灣健保；最後是未來保險生態圈的建置，保險業將愈來愈可能從事後補償走向事前預防。

彭金隆表示，不侷限於公建，台灣有眾多投資機會，期待未來壽險業能突破困難、發揮壽險資金的社會影響力；現在內閣有強烈動機、非常願意促成壽險資金投資台灣，也期許壽險業主動向國發會、財政部促參司表達需求，要求政府協助育成，公私協力將是未來重要方向。

保險 壽險業

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