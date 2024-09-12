被親俄駭客盯上？證交所證實官網被攻擊模式

今（12）日下午3時許，證交所官網傳出當機，證交所晚間表示，有大量來自國外IP對證交所全球資訊網發動無效查詢，查詢量暴增至平日的3至4倍，導致全球資訊網服務不穩定，但因異常查詢量尚未達網路服務頻寬上限，其他網站服務並未受影響，經緊急處置後，全球資訊網服務已於15時22分恢復正常，異常時間約20分鐘。

證交所表示，目前證交所及證券市場相關業務運作一切正常，未受任何影響，相關事件資訊已依規定通報主管機關，同時也提醒證券期貨業者加強防範，隨時注意對外網路安全維護，並監控網路系統運作情形，確保客戶及投資人權益。

據了解，證交所官網是遭到親俄駭客盯上，從本周二起就開始鎖定政府單位發動攻擊，除了證交所外，也攻擊兆豐、彰銀等金融機構，還傳出另外還有一親俄駭客團隊政府單位及私人企業都要攻擊。

事件起因是總統賴清德日前接受專訪的發言，質疑中國如果為了領土完整，應先找俄羅斯要回因璦琿條約拿走的土地。

據傳駭客攻擊方式為DDOS，觀察證交所官網因短時間內網頁訪問量大增，導致網頁延遲的現象，符合DDOS攻擊的結果，不過，證交所官網與證券交易系統是兩個完全獨立的系統，在此次駭客攻擊中，交易系統完全沒有受到影響。