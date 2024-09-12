快訊

中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿隊驚天逆轉 史上3次都當苦主

促壽險業資金入公建 金管會再釋利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
為引導保險業資金投入公建，金管會12日宣布，即日起保險業透過國內私募股權基金100%投資公建者，准許在投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣。圖/本報資料照片
為引導保險業資金投入公建，金管會12日宣布，即日起保險業透過國內私募股權基金100%投資公建者，准許在投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣。圖/本報資料照片

為引導保險業資金投入公建，金管會12日宣布，即日起保險業透過國內私募股權基金100%投資公建者，准許在投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣。

此政策將在2024年12月31日，各保險業計算風險適足率就可適用。也就是說，保險業透過私募股權基金全額投資公建，每100元投資，從過去需備妥10元資本，如今只需1元，打了一折，降低資本計提壓力，提高投資誘因。

金管會這次鬆綁後，保險業直接，或透過私募股權基金100%投資公建者，這兩種投資公建途徑，均可在「整個投資期間」適用1.28%最低風險係數。

金管會是在2023年底宣布，保險業透過國內私募股權基金、創投基金時，當基金投資標的，全數投入國內公建者，風險係數從33.75%降到10.18%，打了三折。

今天則進一步宣布，透過私募股權基金100%投資公建者，再降到1.28%，但透過創投基金投資公建，則仍維持10.18%。

保險局副局長蔡火炎坦言，目前國內沒有100%投資公建的私募股權基金，金管會希望拋出一個誘因，讓業者發行一檔全額投資公建的私募股權基金，再由保險業者透過此管道投資公建。

也為降低壽險業投資期間的不確定性、及確保風險係數的可預期性，這次新制也允許「整個投資期間」風險係數都是1.28%，例如公建投資期間是20年，那這20年投資期間都是1.28%。

但當整體保險業透過私募股權基金投資公建，累計餘額達5,000億元時，超過部分將會另設一個風險係數，換言之，保險業得「先搶先贏」，搶5,000億元額度內的低風險係數。

據保險局截至6月底統計，保險業投資公建及專案運用共1,388億元、以不動產地上權投資公建2,912億元、以有價證券投資公建1,965億元，合計6,265億元，今年上半年僅增加365億元。

保險 壽險業 金管會

延伸閱讀

新新併納入特別股 金管會在股東臨時會之後審查

雙龍搶新光金！台新金「加碼聘金」提特別股 金管會：待送件才能審

再有詐團冒用金管會名號行騙 這次找上媒體記者

保險業投資公建大鬆綁 私募基金投入公建5000億內風險係數降至1.28%

相關新聞

被親俄駭客盯上？證交所證實官網被攻擊模式

今（12）日下午3時許，證交所官網傳出當機，證交所晚間表示，有大量來自國外IP對證交所全球資訊網發動無效查詢，查詢量暴增...

獨／台灣被親俄駭客盯上！證交所、兆豐、彰銀下午官網一度當機 出手原因曝

親俄駭客NoName057本周盯上台灣，從本周二開始，就針對政府單位發動攻擊，各地稅務局首先遭殃，直到今天下午，Nona...

兆豐金及旗下證券票券投信網站遭DDoS攻擊 現已恢復正常

兆豐金控（2886）12日晚間公告，兆豐金控公司以及旗下子公司兆豐證券、兆豐票券與兆豐國際投信等四家公司網站，遭受網路D...

促壽險業資金入公建 金管會再釋利多

為引導保險業資金投入公建，金管會12日宣布，即日起保險業透過國內私募股權基金100%投資公建者，准許在投資期間內的風險係...

最強前七月！國人刷卡額衝破2.7兆元 全年挑戰4.2兆巔峰

國人刷卡動能熱翻天。據金管會統計，7月全台國人刷卡額達3967.5億元，是史上同期次高，累計前七月已爆量刷了2.74兆元...

遭親俄駭客攻擊官網一度當機 證交所：國外IP發動3至4倍無效查詢

多家台灣重要金融機構12日遭親俄駭客NoName057攻擊，且駭客點明攻打證交所、兆豐、彰化銀行等單位，證交所官網下午一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。