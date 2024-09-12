最強前七月！國人刷卡額衝破2.7兆元 全年挑戰4.2兆巔峰

國人刷卡動能熱翻天。據金管會統計，7月全台國人刷卡額達3967.5億元，是史上同期次高，累計前七月已爆量刷了2.74兆元，改寫史上同期新高紀錄，年增近13%，金管會審慎樂觀看待全年刷卡額有機會衝破4.2兆元，再攀顛峰。

銀行局副局長童政彰說，今年到7月的每一個月份刷卡額，都超過3000億元，甚至還有超過3500億元，顯示民眾已習慣刷卡支付。

7月單月國人刷卡額3967.5億元，月減1675億元，主因是6月有繳稅因素，減少這塊是因為稅款，但7月有暑假國內外旅遊、餐飲採購消費旺季支撐，使7月仍刷史上同期次高。

前一次7月高點是2022年7月4078.6億元，當時是因疫情延後一個月繳稅。換言之，剔除稅款因素，實際上今年7月刷出3967.5億元也是史上同期最高。

累計前七月刷卡額達2兆7410.4億元，已刷出史上同期最大量，童政彰說，去年全年刷4.18兆元，今年全年對刷破4.2兆元持審慎樂觀態度。