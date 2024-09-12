遭親俄駭客攻擊官網一度當機 證交所：國外IP發動3至4倍無效查詢

多家台灣重要金融機構12日遭親俄駭客NoName057攻擊，且駭客點明攻打證交所、兆豐、彰化銀行等單位，證交所官網下午一度當機。證交所晚間聲明，國外IP對公司全球資訊網發動無效查詢，查詢量約為平日的三至四倍，導致全球資訊網服務不穩定，因異常查詢量尚未達公司網路服務頻寬上限，其他網站服務未受影響；經緊急處置後，全球資訊網服務已於15時22分恢復正常。

親俄駭客NoName057本周盯上台灣，從本周二開始，就針對政府單位發動攻擊，各地稅務局首先遭殃，直到今天下午，Noname更是直接挑明攻打證交所、兆豐、彰化銀行等單位，證交所官網一度當機；更令人擔心的是，不只是Noname，另外一個親俄駭客團隊RipperSec今日開始也一起加入攻打台灣行列，而且，RipperSec不只攻打政府單位，就連私人企業也打，讓台灣整體資安環境蒙上一層隱憂。

證交所表示，12日15時許，發現有大量來自國外IP對公司全球資訊網發動無效查詢，查詢量約為平日之3至4倍，導致全球資訊網服務不穩定，因異常查詢量尚未達公司網路服務頻寬上限，其他網站服務未受影響。經緊急處置後，全球資訊網服務已於15時22分恢復正常。

證交所強調，目前公司及證券市場相關業務運作一切正常，未受任何影響，相關事件資訊已依規通報主管機關。提醒證券期貨業者亦加強防範，隨時注意對外網路安全維護，並監控網路系統運作情形，確保客戶及投資人權益。