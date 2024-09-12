現況曝光！傳遭駭客攻擊 彰銀、兆豐金回應了
彰銀（2801）、兆豐金（2886）旗下子證券、子票券和子投信公司網站遭受DDoS(分散式阻斷)攻擊事件，兆豐金和彰銀晚間均回應，已在第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站均已恢復正常。
彰銀晚間表示，遭受網路攻擊時，已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作，對營運尚無重大影響。
兆豐金指出，評估對各公司日常營運尚無重大影響，在改善情形及未來因應措施上，兆豐金相關資安防護機制，目前已足以因應此事件，後續將持續密切監控。
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