獨／台灣被親俄駭客盯上！證交所、兆豐、彰銀下午官網一度當機 出手原因曝

親俄駭客NoName057本周盯上台灣，從本周二開始，就針對政府單位發動攻擊，各地稅務局首先遭殃，直到今天下午，Noname更是直接挑明攻打證交所、兆豐、彰化銀行等單位，證交所官網一度當機；更令人擔心的是，不只是Noname，另外一個親俄駭客團隊RipperSec今日開始也一起加入攻打台灣行列，而且，RipperSec不只攻打政府單位，就連私人企業也打，讓台灣整體資安環境蒙上一層隱憂。

賴清德總統日前接受專訪時表示，中國要併吞台灣，不是為領土完整，如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯璦琿條約所簽的那些土地。清朝時期所簽的璦琿條約，中國現在可以跟俄羅斯要，可是中國也沒有，所以很顯然，不是因為領土的關係，才要來侵略台灣。賴總統也稱，俄羅斯正處於「最弱狀態」。

沒想到，賴總統的一席話，卻讓台灣被親俄駭客盯上。NoName057本周接連對台灣政府單位發動攻擊，政府人士都已經關注到此事件。

NoName057是親俄駭客團隊，以DDOS攻擊為強項。NoName057現身於2022年，當時，俄烏戰爭打得不可開交，過去兩年來，與俄羅斯對立的國家，都是他們的攻擊對象，目前為止，已攻擊了35個國家。

直到這一次賴總統專訪談及中俄領土問題，NoName057才將台灣列為明確攻擊目標，NoName057這幾天已經陸續打了地方政府稅務機關、財政機關、桃園機場等單位。

另外一個親俄駭客團體RipperSec則在今天對外表達，除了賴總統專訪言論之外，他們發現台灣與以色列也有同盟關係，因此，RipperSec決定與NoName057結盟，一起攻擊台灣。RipperSec表示，將開始針對台灣政府網站進行攻擊，如果RipperSec看不到台灣有提出任何的和平行動，那麼，接下來就會開始攻擊台灣基礎建設，例如銀行等等。

從駭客立場來看，有的駭客打企業，是為了勒索錢財、從中獲利，但也有另外一類駭客，他們發動駭客攻擊，並不是為了勒索錢財，而是為了政治、國家而打，而NoName057、RipperSec的結盟，就是為了維護俄羅斯而攻擊其他國家。

NoName057、RipperSec兩個駭客組織的攻擊手法都是DDOS。

DDOS是駭客利用大量網路流量，使目標的伺服器不堪負荷，進而當機。DDOS並不是新的攻擊手法，過去10年，許多電子商務網站都曾因為DDOS攻擊而影響營運，而在過去兩、三年間，因為地緣政治問題，DDOS攻擊手法明顯增加，相關攻擊量已經增加10倍。

一般來說，業者如果遇到DDOS攻擊，可以跟ISP、電信業者購買清洗流量服務，電信商可以透過清洗流量服務，降低DDOS攻擊帶來的影響。

面對親俄駭客組織DDoS攻擊威脅不斷升級，資安業者竣盟科技指出，這類攻擊的複雜性在於攻擊流量經常被巧妙偽裝成正常請求，使其難以輕易辨別並追蹤其來源，這對傳統的防禦措施構成極大挑戰。竣盟科技強調，透過流量清洗技術與 CDN（內容傳遞網路）的無縫結合，可以有效篩選異常流量，將攻擊壓力分散，從而大幅降低攻擊對核心基礎設施的衝擊，確保服務的穩定性與持續運行。