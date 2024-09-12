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股匯不同調 新台幣貶2.3分、收32.128元

中央社／ 台北12日電
台股大漲逾600點，不過美元強彈下，匯市湧現不少美元買盤，導致股匯不同調，新台幣兌美元今天收盤收32.128元，貶2.3分，台北及元太外匯市場總成交金額13.925億美元。新台幣示意圖／Ingimage。
台股大漲逾600點，不過美元強彈下，匯市湧現不少美元買盤，導致股匯不同調，新台幣兌美元今天收盤收32.128元，貶2.3分，台北及元太外匯市場總成交金額13.925億美元。新台幣示意圖／Ingimage。

台股大漲逾600點，不過美元強彈下，匯市湧現不少美元買盤，導致股匯不同調，新台幣兌美元今天收盤收32.128元，貶2.3分，台北及元太外匯市場總成交金額13.925億美元。

美國科技股強彈，帶動AI股氣勢轉旺，台股今天開高走高，台積電上演秒填息戲碼，推升台股終場上漲622.25點，收21653.25點，創台股史上第4大漲點。三大法人同步買超，合計買超482.63億元。

外匯交易員表示，台股雖然大漲，不過外資在匯市呈現雙向操作，美元反彈下，有不少美元買盤進場，因此新台幣僅早盤一度走升，隨後幾乎是一路走貶；新台幣兌美元今天開盤價為32.07元，最高32.065元、最低32.164元，最後收32.128元。

外匯交易員說，匯市整體略顯平淡，各方力道有買有賣，成交量並未特別放大，預料新台幣短期呈區間震盪。

台積電 台股 外匯 新台幣 科技股

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