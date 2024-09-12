交流資服結盟新加坡紅點支付 拓展海外市場

興櫃第三方支付業者交流資服拓展海外業務版圖，宣布與新加坡最大本土線上支付方案金融科技公司Red Dot Payment紅點支付（簡稱RDP）合作，開拓亞太數位支付市場。

交流資服今天發布新聞稿說明，透過此次戰略結盟，交流資服運用旗下業務「第三方支付ACpay」提供RDP指標性客戶在台灣的支付清算處理，進而成為國際連鎖品牌在台灣重要的金流服務供應商。

交流資服也可運用RDP在海外的布局，協助台灣品牌完成國外跨境收款服務，共同推動雙方在亞太地區數位支付市場的業務成長。

交流資服8月營收約新台幣1662萬元，月增45.63%，年增1.24倍，累計今年前8月合併營收8309萬元，較去年同期增加44.97%，8月及前8月營收皆改寫歷年同期新高，主要受惠於第三方支付、無現金支付等金融科技的蓬勃發展，帶動旗下第三方支付業務及電商服務維持穩健成長。