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國泰世華寵果粉 刷卡買蘋果iPhone16新機最高享13%回饋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

果粉引頸期盼的蘋果iPhone 16在台灣時間9月10日凌晨發表，國泰世華銀行為實現果粉換新機的願望，特別在新機預購期間推出三大電商及Apple直營門市通路購機優惠，卡友可自由選擇購買通路，線上線下皆享刷卡回饋。

即日起至9月30日，於蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡購買iPhone 16新機，單筆刷卡滿額並登錄最高享7.5%蝦幣回饋，搭配原卡權益及上市加碼共5.5%蝦幣回饋，等同最高可享13%回饋，絕對是果粉換機的首選優惠方案。

果粉刷CUBE卡也能享高回饋，CUBE卡友自即日起至9月23日於蝦皮購物、PChome 24h購物及momo購物網等主要電商購買iPhone 16新機，單筆刷卡滿額並登錄最高享8%刷卡金回饋，切換至「玩數位」權益最高可再享3.3%小樹點（信用卡）回饋，回饋最高達11.3%；若是偏好實體通路購機的果粉，即日起至11月30日於Apple直營門市及線上商店，刷CUBE卡分期消費滿額並登錄，最高享5%回饋，優惠時間延長且名額更多，滿足每一位果粉購機需求。

此外，果粉刷卡購買iPhone 16新機更可搭配小樹點（信用卡）即時折抵服務，最高折抵30%，若再搭配刷卡回饋，可以不到六折的價錢換新機。舉例來說，CUBE卡友於三大電商刷卡預購iPhone 16 Plus 256g （市價36,400元），若以最高3.3%回饋（權益等級為level 3）計算，約可獲得1,200點小樹點（信用卡）。登錄成功可再獲得iPhone新機上市活動3,000刷卡金回饋，同時還可選擇用自行累積的小樹點（信用卡）折抵該筆刷卡金額之30%，最多可折抵10,920，小樹點（信用卡）一點等於1元，總計回饋加折抵總價值超過15,120，等於不到6折價輕鬆入手iPhone 16 Plus，聰明果粉千萬不要錯過。

iPhone 16 刷卡 國泰世華

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