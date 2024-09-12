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旅遊風潮帶動！國人前七月刷卡2兆7410億 今年可能創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國人今年前七月累計已刷卡2兆7410億元，全年有機會達到4兆2千億元的刷卡新高。 （路透）
國人今年前七月累計已刷卡2兆7410億元，全年有機會達到4兆2千億元的刷卡新高。 （路透）

金管會今日公布，截至今年7月底止，計有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5858萬張（上月底為5887萬張），總有效卡數約3836萬張（上月底約為3824萬張），其中，前七月累計已刷卡2兆7410億元。

金管會指出，7月的當月簽帳金額約3968億元，較6月份的5643億元減少約1675億元；統計顯示，前七月刷卡金額為2兆7410億，年增率21.1%，其中，6月的5643億為史上單月最高，次高為去年6月5280億，第三高為前年7月4078億，都和繳稅有關。

銀行局副局長童政彰分析，今年以來，每月幾乎都穩定在3500億以上，顯見民眾愈來愈習慣用信用卡。

至於今年全年能否達到4兆2千億元的刷卡新高？童政彰分析，去年全年刷卡4兆1千億元，去年前七月為2兆4280億元，由於今年前七月已有2兆7410億了，對今年創新高的可能性樂觀以對。

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