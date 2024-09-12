再有詐團冒用金管會名號行騙 這次找上媒體記者

金管會表示，近期屢有接獲外界反映有不肖人士偽冒金管會或銀行局人員名義，邀請民眾加入LINE好友或群組，並宣稱可協助民眾處理銀行帳戶相關事宜或分享專業投資情報，抑或出具偽冒金管會人員之工作證、金管會公文或周邊機構名義要求民眾繳納安全金、保證金、稅款或擔保資金用途的款項等，金管會鄭重澄清，此等均為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

近期內這類案子已發生二、三件，其中，甚至媒體也遭詐，之後媒體機警向金管會舉報，使金管會訝異詐團連主跑金管會的媒體記者都行騙，囂張行徑由此可見，金管會趕忙再呼籲民眾千萬不要上當。

銀行局副局長童政彰強調，金管會主要訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，因此提醒民眾務必提高防詐意識，小心詐騙，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話(02)8968-0899查詢；如有具體證據，亦能直接向警察或法務部調查局告發。

金管會也再次提醒民眾，金管會不會以LINE或任何社群軟體與民眾聯繫業務，請勿輕易相信來歷不明之社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，並小心查證相關訊息及來源正確性並建立正確的防詐觀念，以防範金融詐騙的發生。