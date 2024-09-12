保險業投資公建大鬆綁 私募基金投入公建5000億內風險係數降至1.28%

為配合行政院「兆元導入國家建設方案」的政策方向，引導保險業資金投入國內公共建設，金管會將於近期發布「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」，調降保險業透過國內私募股權基金100%投資公共建設所適用的風險係數，將比照保險業直接投資公共建設，由現行10.18%調降為1.28%，即日起進場投資，從今年底計算RBC（資本適足率）時，即可適用。

金管會表示，為鼓勵引導保險業資金投入國內公共建設，於去年7月25日發布我國保險業適用新一代清償能力制度中有關公共建設之在地化及過渡性措施，並說明將制定符合我國國情之在地化風險係數。

這次配合國家政策，調降後的風險係數將適用於保險業持有國內100%投資於公共建設之私募股權基金，亦即保險業無論直接投資公共建設或透過私募股權基金100%投資公共建設，在投資期間均得適用1.28%風險係數。

之前7月的保險局版本，只有20206年起算，前5年為1.28%，這次拍板定案的內容，保險局副局長蔡火炎指出，現在已修正為在進場時，就已適用1.28%，整個投資期間，例如20年，都可用1.28%的風險係數來計算。

另為審慎控管集中度風險，金管會後續將研擬風險係數調控機制，保險局將等整體保險業未來發行100%投資公建的私募股權基金，在投資公建的金額達5000億元後，就超逾額度的部分，另外再訂定以風險為基礎的風險係數。5千億元是先搶先贏的概念，用滿之後，就會計算別的風險係數。

若保險業者以保險法第146之5去投資公建的統計，目前至6月底為627億元；保險局也統計，目前保險公司用保險法第146條之1，用有價證券去投資的餘額為1965億元，另外用146之2，以不動產地上權方式的投資，截至6月底則有6300多億元。

若壽險業投資五加二策略或六大產業，則是維持現狀適用17.25%的風險係數，純投資公建則包括保險業直接投資，或是透過100%轉投資的私募基金這二種進行，風險係數將一律用1.28%。