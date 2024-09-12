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保險業務員不當招攬…保險局對情節輕微者鬆綁 取消最低停招3個月限制
金管會為增加保險業務員違失情節輕微者考量處分的彈性空間，並兼顧其工作權益，已研議完成「保險業務員管理規則」第19條修正草案，對保險業務員受其所屬公司予以停止招攬行為的處分期間，由現行「三個月以上一年以下」修正為「一年以下」，並刪除三個月以上的最低處分期間，將於近日依法辦理預告。
保險局副局長蔡火炎舉例，例如，用退佣給保費折扣，或其他不當招攬行為，也會給予停招三個月處分。保險局統計，目前停招三個月的處分，占比大約三分之二，停招一年則居次，再其次是六個月、九個月。
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