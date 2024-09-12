金管會彭金隆：壽險資金投入公建 應「化被動為主動」 三大面向需考慮

金管會主委彭金隆12日指出，壽險資金投入公建，應「化被動為主動」，且有三大面向需考慮，第一是有沒有適合的標的、有沒有足夠標的來容納這麼多的壽險資金；其次是這些標的是否能滿足壽險的投資需求，因壽險資金也有資金成本，最後則是「怎麼投」，具體投資的方式為何。

彭金隆說，壽險業一直是國內金融業非常重要的力量，過去累計超過36兆元的資產，且有許多投資海外，每年這麼多的新錢加入市場，應該好好尋求更多投資台灣的機會；過去壽險業是比較被動的等待別人準備好標的再投資，但在壽險公會理事長陳慧遊領導下，可更主動的去接觸國發會或財政部促參等，由壽險業主動提出需求、要求政府單位育成，「化被動為主動」，公司之間協力是未來很重要的方向。

彭金隆說，自己一輩子都在保險業，對壽險資金投入公建充滿了期待，希望未來十年能夠有成績，當然不敢講能立刻突破，但「現在不突破，以後一定不會有突破」，期待業界與其他政府部門同事一起努力。

彭金隆今天在風險管理協會、壽險公會主辦的「2024運用保險資金促進國家建設發展高峰論壇」上致詞時指出，壽險業從低利率時代開始就面對到投資壓力．為獲取更高報酬，大量資金外移到國外尋求投資標的，當國外投資規模愈來愈大時，資產負債幣別不匹配問題的壓力也愈來愈大，加上避險成本昂貴，以及即將在2026年接軌新的資本制度，十年前也許沒有那麼迫切地要加大國內投資的比例，但接下來，必須加大國內投資的比例。

但過去如果說鼓勵壽險業投入國內的公共建設，壽險業者一定會說「好啊！歡迎」，接下來就不太有動作了，主要是國內一直缺乏標的。

彭金隆說，自己在很多公開場合說過，如果有很好的標的，壽險業者很樂意來投資，因為相較於國外必須擔負高昂的避險成本，還有承擔這些波動，且未來愈來愈不可控，造成資產跟負債不匹配情況加劇時，未來資本壓力會增加，因此，現在正是思考這個問題的時機。

彭金隆說，要讓保險資金進入到國內建設，有三個不同的面向須考慮；首先，有沒有適合的標的、有沒有足夠的標的來容納這麼多的壽險資金；其次，這些標的有沒有足夠的條件可吸引壽險業的資金，畢竟壽險業的資金都是有成本的，必須滿足資金成本的需求，不是只要有標的就能滿足投資需求。

除這兩個條件，更重要的是「怎麼投」，直接投還是間接投，比如說過去用過BOT或透過一些投資工具；因壽險業不適合直接經營一些所謂的事業、比較適合間接投資，但過去缺乏證券化的商品，讓壽險業無法著力，所以不管是標的條件或方式，未來還需要持續努力，尋求能夠符合壽險業投資的條件、適合壽險業經營型態的方式。

彭金隆說，過去市場把目光聚焦在公共建設上，這當然是非常重要的區塊，但公共建設牽涉到各個部會

不同的主政跟不同的思維，經過很多年努力成果還是非常有限，例如壽險業過去投資很多BOT，但公建上還沒看到比較突破式的投資標的，這是未來公共部門須要努力的地方。

不過，除了公共建設以外，壽險業投資台灣還有很多很多可以思考的地方，像是專案運用，政府過去陸續推動很多策略性投資，國內的壽險業在過去幾年也投入許多比如綠色建設，這些壽險業也是主力；接著，想想看未來高齡化時代有什麼新的需求，有些可能和衛福部有關，有些可能沒有，壽險業是不是可以優先來做這些事。

彭金隆舉例說，前一陣子大家都在討論的商保如何補位健保，國人的健康非常重要，怎麼樣投資國人的健康、輔助我們的健保，也是未來可思考的方向。此外是保險生態圈的建置，保險未來將從事後補償走向事前預防，這些都是壽險業的機會，不用侷限於公建，台灣還有很多投資機會，期待能突破困難、發揮壽險資金的社會影響力。