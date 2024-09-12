員工福利信託正夯 成社會新鮮人選擇幸福企業優先指標

台灣即將邁入超高齡社會，如何強化我國勞工現行退休金架構三支柱，並提高所得替代率，已是現今大眾十分關注的議題。為使更多企業雇主與勞工瞭解員工福利信託的重要，以及信託業為企業主辦理員工福利信託的現況，金融監督管理委員會委託信託公會於12日舉辦「員工福利信託發展趨勢與現況研討會」，會中由信託公會、華南商業銀行、永豐商業銀行向與會的金融業者、上市櫃公司同仁及有興趣的民眾分享辦理員工福利信託的實務與現況，並邀請金融監督管理委員會邱副主任委員淑貞蒞臨會場致詞。

副主任委員邱淑貞表示，臺灣即將在2026年進入「超高齡」社會，協助國人累積足夠退休準備金以保障老年經濟生活，是當前非常重要的社會議題。退休金有三大支柱，第三層則是退休理財，透過個人儲蓄和投資，彌補退休金缺口，構成完整的退休生活保障模式。世界銀行建議，退休後的所得替代率至少要達到7成，退休前後的生活水準才不致於出現太大落差，因此強化第三層支柱（退休理財）已經是全球的趨勢。「員工福利信託」可以做為退休金第三層支柱的有效工具，協助員工在職涯中，透過長期定期定額方式累積個人財富；而對企業來說，可以提升員工的向心力、留住優秀員工、健全企業經營並提升營運績效。因此整體而言，「員工福利信託」是企業與員工雙贏的好制度，期許信託業契約設計要有彈性，隨著時代的改變能創新服務，結合企業提供員工安全穩健的生活。

惟目前公開發行公司及其他機構、團體開辦員工福利信託的比率還有努力空間，期待各公司、團體都能積極開辦，營造安定富足的社會。

信託公會秘書長呂蕙容表示，重視勞工福利與退休準備，係為歐、美、日等先進國家近年來致力實施的社會政策，而近年國內媒體機構針對臺灣企業員工的調查也發現，超過7成的員工認為，企業是否有提供員工額外退休福利，是選擇加入企業時的優先考量。透過信託公會的建議由台灣證券交易所公布的公司治理評鑑指標當中，也將「是否實施員工福利信託」列示於員工福利措施中。信託公會近年積極推廣員工福利信託，並將信託業推動員工福利信託納入信託2.0評鑑，鼓勵企業踴躍開辦，做為獎勵員工、強化勞工退休金支柱的好方法。

呂蕙容進一步補充，根據金管會資料，截至今(2024)年6月底，公開發行公司家數有2,682家，有767家公開發行公司實施員工福利信託，占公開發行公司家數比例約三成，與2019年的18.3%相較，實施家數已有很大成長；受託金額也由2019年底1,408億餘元，成長至現今2,249億元的規模。

本次研討會由信託公會組長彭德偉分享，員工福利信託之重要性及發展趨勢，在世界銀行的報告指出，未來儲備退休金三支柱在政府退休年金占比逐漸減少，個人理財儲蓄逐漸增加的趨勢下，應如何因應；華南商業銀行侯深元副理就很多公開發行公司關心若公司集團子公司眾多，該如何辦理的問題，提供實務可行方案，讓同一集團多家公司、各公司福利信託規劃與兼顧人員在各公司流動等得以整合在完整架構下共同辦理員工福利信託，能為集團企業辦理員工福利信託提供解方。

永豐商業銀行資深經理李曉玲分享，如何應用企業股權來獎勵員工，近年來在信託業的努力下，公司申報辦理員工股權獎酬比例逐年成長，其中以生技醫療業、綠能環保、資訊服務業、半導體業、數位雲端，為2023年申報辦理員工股權獎酬比例前5名的產業；若與其它以股權獎勵員工的工具，例如庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證、現金增資新股認購等比較，員工福利信託更可彈性約定信託資產的提領條件，因為具有儲蓄和理財的特色，又可提早做退休理財，同時可獲得公司相對提存一定金額做為獎勵金，無形中使得員工薪資獲得提升。

呂蕙容補充說明，信託公會今年也針對員工福利信託向政府提出幾項建議，包括：建議將員工參與員工福利信託之公司獎助金及員工自提金已列入薪資所得部分，於申報綜合所得稅時可計入「退休儲蓄特別扣除額」；也建議中小企業為辦理員工福利信託增加給付之薪資費用，可自企業營利事業所得額中加成減除，以增加企業辦理之誘因並達到加薪留才的效果；另就外籍員工透過員工持股信託投資所屬集團境內公司股票，可採更為簡化作業程序辦理，以利全球台商整合集團員工福利制度。若政府能夠採行，相信更能鼓勵企業辦理，讓員工提早開始累積退休準備金。

台灣人口結構老化的趨勢已然成形，員工福利信託是一項累積退休準備的好方法，除可替勞工加強健全退休金的第三支柱外，也可讓企業凝聚員工向心力，減少流動率提高競爭力；更有利於政府減少高齡社會帶來的社會成本與財政負擔，是可以在高齡化環境下，創造企業、勞工、金融機構及政府的多贏局面的好制度。