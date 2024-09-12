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凱基人壽支持國際失智症月 總座偕獨董到場關懷失智者

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽高度重視失智金融友善，以實際行動支持台灣失智症協會國際失智症月活動，實踐壽險業永續共好價值。凱基人壽／提供
凱基人壽高度重視失智金融友善，以實際行動支持台灣失智症協會國際失智症月活動，實踐壽險業永續共好價值。凱基人壽／提供

2025年台灣將步入超高齡社會，失智者人數也逐年攀升。依據衛福部最新調查推估，到2031年失智人口將逾47萬人。開發金控（2883）旗下凱基人壽秉持公平待客與永續共好的理念，自2019年起與台灣失智症協會合作，積極推動各項失智金融友善服務，並連年支持協會「國際失智症月特展」，今年特舉辦關懷失智者主題活動，由凱基人壽總經理郭瑜玲偕同蔡政憲、張士傑及顏信輝等三位獨立董事以及高階主管共同參與，親身體驗同理高齡長者與失智者，展現凱基人壽對落實失智友善的決心，並期盼透過此次活動，提升大眾對失智症的認識與關注，共同響應聯合國促進社會共融的永續發展目標。

凱基人壽經營團隊在協會安排下，與失智者近距離溝通互動並合作完成任務，在過程中感受他們的處境，親身體會失智者的能與不能，進而以更同理的角度規劃金融友善服務。郭瑜玲表示，凱基壽作為保險業首家「失智友善保險公司」，深知金融機構對於失智者在財務管理及保障上扮演關鍵角色，除持續推動教育訓練及實際體驗養成全員金融友善文化外，在商品和服務規劃上亦思考高齡化社會的需求，自許成為高齡金融守護者。

活動當天凱基人壽也再度捐贈一批「緊急連絡卡鑰匙圈」，為防走失防護網建構一道基礎防線。協會秘書長陳筠靜指出，緊急連絡卡防走失鑰匙圈由凱基人壽與協會共同研發，凱基壽連續四年捐贈，至今已提供給超過2,000個家庭，幫助走失者找到回家的路。此外，為協助高齡者、失智者及其家人強化經濟韌性，凱基壽也舉辦財務規劃講座，講授面對超高齡社會，如何及早為自己與家庭做好財務與保障規劃。

失智症不僅是個人健康議題，更將對家庭與社會帶來衝擊，因此凱基壽全員完訓失智友善課程，全台通訊處及服務櫃檯也加入失智友善據點，共同建構失智友善網絡；更前瞻回應社會發展趨勢，推出「基智人生健康保險」，四大特色讓失智保障再升級，協助民眾為未來若不幸罹患失智症提前做好準備。凱基人壽將持續秉持「公平同理、待客如己」的理念，提升對高齡者與失智者的友善服務，實現聯合國永續發展目標「健康與福祉」(SDG 3) 和「減少不平等」(SDG 10)，發揮保險公司安定社會的力量。

凱基人壽總經理郭瑜玲 (右四)與獨立董事蔡政憲(右二)、張士傑(右一)及顏信輝(左一)到場力挺國際失智症月活動，與失智者近距離互動，親身體驗同理失智者，落實金融友善。凱基人壽／提供
凱基人壽總經理郭瑜玲 (右四)與獨立董事蔡政憲(右二)、張士傑(右一)及顏信輝(左一)到場力挺國際失智症月活動，與失智者近距離互動，親身體驗同理失智者，落實金融友善。凱基人壽／提供

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