美通膨意外升高 富拓FXTM：歐美降息小心出現「賣事實」的反彈

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，市場一貫有「買預期，賣事實」的說法，意思是當市場早已計入降息預期，當降息真正來臨時，只要有跟市場預期稍為不一樣的方向和未來預期，價格便會因此反彈，因此一直有「降息前下跌，降息當下反彈」的走勢意外。

美國公布的CPI通膨率可說是下周利率決議前的最後一塊拼圖，也基本決定下周降息的幅度。最終，雖然總體CPI通膨較2023年同期上漲2.5%，明顯從前值2.9%回跌並符合預期，較去年同期升幅也已經是連續5個月回跌。可是，核心CPI通膨率卻上漲了0.3%，超越市場預期的0.2%，更是四個月以來最大升幅，核心CPI較去年同期增幅持平在3.2%。

由於核心CPI是剔除食品和能源價格的通膨率，反映美國實際通膨似乎比市場預期頑強，市場加強下周美國聯準會降息25個基點的預期並已成為主流。

除了關注聯準會外，台灣時間9月12日8點15分，歐洲央行將公布利率決議，市場預期關鍵的存款利率將降息25個基點，而主要在融資和邊際貸款利率將下調60個基點，以希望能通過貸款利差確保縮表時市況可控。

與過去一個月美元指數大幅回跌走勢一致，上周開始，歐元兌美元便開始計入今天降息的預期，歐元兌美元已連跌四個交易日，從今年最高點1.12水準明顯回跌至1.10水準。由於CPI通膨的意外升高，美元指數則相反在早已計入9月降息25個基點的情況下反彈至101.70水準。

雖然市場充分預期歐洲央行10月不會降息，年底前才會再降一次，但由於市場對歐洲央行縮表和三大利率的降息步伐有不一樣的預期，市場便需要關注歐洲央行對三大利率的降息預期會否與歐洲央行說法，甚至實際行動出現分歧，假如最終三大利率其中有一個利率降息步伐不符合市場預期，歐元都可能出現小幅反彈。

除了歐洲央行之外，市場更要關注的依然是美國聯準會。市場雖然已打消聯準會9月降息50個基點的念頭，但在年底前降息共100個基點念念不忘，目前最新預期仍然是2025年底前降息一共250個基點，也就是目前5.25至5.5%區間的利率，到明年底預期降至3至3.25%。

這個激進的降息預期，與6月時聯準會給出的點陣圖有極大的差異。6月的點陣圖仍顯示2025年底降至4%至4.25%，也就是說，假如最終聯準會與市場預期差異明顯，早前跌幅明顯的美元就有反彈的機會。

歐元兌美元關注1.0980支持點。從日線圖來看，歐元兌美元已連跌四天，目前關注阻力在1.1025水準和關鍵1.1096 水準，即使歐元小幅反彈，大方向下或將回跌至1.0980、1.0950水準，也是目前上漲趨勢線的關鍵支持區。