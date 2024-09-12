蘇建榮將卸下金總、金研院二職 雷仲達下周出掌金研院
檯面上綠營財經界第一把交椅雷仲達在卸任兆豐金董事長後，動向明朗，政院已安排他下周出任台灣金融研訓院董事長，繼續在財經圈發揮影響力。至於現任董事長蘇建榮本身已出掌政大國際金融管理學院院長要職，因此之後會專任政大職務；同時，也將一併卸下台灣金融服務聯合總會理事長一職。
此外，現任金融研訓院院長黃崇哲亦將卸任，接替人選據悉會由學界人士出任，待9月16日召開董事會，會連同雷仲達一起獲選為新屆董事之後，完成相關人事任命。
這也是金管會所轄周邊單位，再有重大人事安排，相關人事案將在近期由行政院正式核定，並於董事會之前由金管會行文金融研訓院完成行政程序。
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