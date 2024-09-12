金融業首家 國泰金控獲金管會核准啟動數據上雲　

去年金融三業委外上雲辦法鬆綁，國泰金控今日宣布成為首家金管會核准上雲的金控業者。國泰金控持續以雲端布局作為推進集團資訊與數據架構現代化的關鍵策略，於2020年啟動7年集團雲端轉型計畫，涵蓋金控、銀行、人壽與產險，目前已完成70套應用系統上雲。

國泰金控資深副總經理姚旭杰表示，數據上雲是國泰以集團視角規劃7年雲端轉型計畫中一個重要里程碑。面對AI時代來臨，資料型態與大數據應用多樣化發展下，需要更快速有效的方式應對數據分析的需求，強化即時處理數據的效率，進行多種類型的數據整合，同時確保金融應用場景接軌國際趨勢，進而體現數據資產的價值。目前金控與銀行已展開數據架構現代化，預計今年內完成雲端數據平台建置，將逐步推進人壽、產險等子公司的雲端數據架構規劃，以發揮集團整體綜效。

因應集團大規模系統上雲、數據上雲等人才需求，國泰金也運用AWS培訓與認證資源，同步啟動「雲世代計畫 （Next-Gen Cloud Program）」，招募橫跨金控、銀行、人壽、產險多間公司、不同職能的同仁參與，以系統性課程搭配專案實作強化員工的雲端技能，並設計豐富課程、讀書會、競賽、Lab實作，協助考取專業證照，培養組織雲端學習的文化，加速雲端專家的養成，也促進跨部門交流。首年「雲世代計畫」有來自4間公司、30個部門的種子學員參與，國泰金控目標於3年內，培養出200位雲端數據人才，持續厚實金融科技人才庫。

國泰金啟動「數據上雲」計畫，搭建「國泰金控雲端湖倉平台（Data Lakehouse）」，持續朝成為兼具高效與數位韌性的企業邁進。

「國泰金控雲端湖倉平台」將既有的資料儲存分析架構，結合Amazon Web Services（AWS）雲端技術，以集中化的雲端數據中心提供數據分析人員分析、產製視覺化資訊圖表等需求，同時加強雲端服務應用管控，運用雲端算力的高效優勢賦能業務發展。

管理機制上，國泰金控也說明，會參考集中式地端湖倉平台應用模式，未來前端應用如需取用「國泰金控雲端湖倉平台」資料，都會透過雲端數據中台介接，以確保資料安全性，並遵循雲端資安相關標準，以規劃雲端平台系統架構。

此外，「國泰金控雲端湖倉平台」將提供集團五大應用場景，包括集團營運管理、新金融生態發展、集團風險管理與聯防、集團數位平台發展、新興科技研究與導入。

首個落地應用場景為「國泰盾-集團風險聯防平台（Cathay Shield）」集合跨公司資料加強集團風險防護，透過研發AI風險引擎及建置反洗錢站台，提供各子公司洗錢防制與法遵人員一站式平台，以掌握客戶跨子公司的風險樣態，藉此強化風險控管與金融犯罪的因應能力，從集團角度聯合阻詐。