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富邦產險辦高科技廠地震風險研討會 竹科高階主管出席

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
富邦產險舉辦高科技廠地震風險研討會，邀請臺灣大學講座教授蔡克銓(右二)等人擔任主講人，富邦產險資深副總經理林國鈺(左二)、協理王宏遠(左一)、專案協理林信宏(右一)出席合影。富邦產險／提供
富邦產險舉辦高科技廠地震風險研討會，邀請臺灣大學講座教授蔡克銓(右二)等人擔任主講人，富邦產險資深副總經理林國鈺(左二)、協理王宏遠(左一)、專案協理林信宏(右一)出席合影。富邦產險／提供

台灣高科技產業於國際供應鏈占據重要地位，然而今年台灣地震頻發，對高科技廠區恐造成衝擊。為強化高科技廠的地震應變與災害預防能力，富邦產險於11日舉辦「高科技廠地震風險研討會」，邀請臺灣大學講座教授蔡克銓、臺灣科技大學教授汪向榮、國家地震工程研究中心(國震中心)副主任柴駿甫，以及衛波科技執行長林沛暘共同探討地震風險管理，現場吸引上百位竹科大廠的風險管理及廠務高階主管共襄盛舉。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，今年0403花蓮強震，除了重創震央所在的花東地區，科學園區也發生多起廠房受損、機台滑動、管線破裂等事故。富邦產險於地震發生後立即成立緊急應變小組，主動關心客戶災後狀況，並在公證公司及災後復原公司的陪同下，協助企業客戶進行設備搶救與災後復原工作。

各方專家於本次研討會分享解決方案，蔡克銓介紹國震中心所研發的「挫屈束制支撐技術」，以實際案例說明如何提升廠房耐震能力；汪向榮分享國際最新隔減震技術在高科技廠的應用成效；柴駿甫針對高科技廠最敏感的生產機台與管線，提出防震改善策略；林沛暘分享利用國震中心的AI技術，能在震前數十秒提前預警、搭配自動化措施可大幅減低災損，並透過結構安全監測系統完成初步安全評估。

林國鈺表示，台灣位處太平洋火環帶，地震風險無法避免。本次地震除了造成企業損失，其影響範圍也超出國際再保公司的預期，並將台灣列入觀察名單，今年續約已開始主動詢問廠區的各式防震作為。富邦產險將與各方企業攜手並進，整合外部專家知識，協助企業依產業特性導入損害防阻技術及規劃妥適保險方案，建構堅實的風險管理機制來降低天災損害，攜手達成永續經營目標。

地震 富邦 產險

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