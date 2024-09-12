金融營業稅調降何時提？ 財政部給答案

金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至2024年底屆滿，業界盼調降稅率。對此，財政部政務次長李慶華12日指出，目前正持續與金管會溝通與研議中，如有需要提出修法會趕在這個會期前提出。

先前金管會主委彭金隆提出，考量金融業無進項稅額可供扣抵，他認為稅率降至3%較合理；同時，過往金融營業稅撥入金融業特別準備金累積金額已逾2,100億元，金管會希望在今年底後可繼續保留在存保，留供未來處理問題金融業使用。

對於金融營業稅討論進度，李慶華今日出席行政院會會後記者會時表示，提撥特別準備到今年底落日，當然如果稅率最終決定不修正，那稅率就持續維持現行稅率直接落日，金融業界希望能夠在年底前能夠有比較明確的方向，因此財政部也會在這個會期做出決定，未來是否要修法還是要跟金管會持續溝通，並跟行政院做出最終報告後再對外說明。

此外，彭金龍也有提出要推TISA租稅優惠，對此，李慶華則表示，TISA的租稅優惠仍持續跟金管會持續溝通中，但在此部分，財政部也已提供投資人在證券市場上或是投資相對的台股基金，都已經有提供相當優惠的租稅措施，包括，證交所的免稅、小額投資的話，獲利股利在94萬以下在當年度綜合所得稅上幾乎不用繳稅，且還有一個股利扣抵稅額8萬元，未超過此金額還能退稅，還有儲蓄投資特別扣除額27萬。

李慶華說，雖然金管會有提供財政部其他各國相關的優惠措施參考，不過仍須全盤考量評估，未來財政部也會持續與金管會溝通。