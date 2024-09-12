政院通過當沖降稅再延3年 估股市日均值最高達4,500億

行政院會12日討論通過證券交易稅條例第2條之2、第12條修正草案，延長現股當日沖銷交易證券交易稅稅率1.5‰（又稱當沖降稅措施）3年至2027年12月31日。財政部政次李慶華表示，當沖降稅上路後，預估2025-2027年，每日交易量能可到4,000億至4,500億。

財政部說明，根據金管會研析，當沖降稅措施自2017年4月28日實施以來成效符合預期目標，且該措施可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。為促進證券市場持續發展及降低證券市場不確定性，該部同意當沖降稅措施延長適用期限，但考量證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，宜維持機動調整彈性，實施期限不宜過長，並與該會協商後達成共識，當沖降稅措施賡續延長三年至2027年12月31日，以適時檢討實施效果，滾動調整；另刪除證券交易稅繳款書之送達規定，回歸行政程序法相關規定辦理。

財政部表示，該部將會同金管會積極與立法院朝野各黨團溝通上開修正法案，期於本年底前完成修法。

不過，先前金管會有提到希望能延長五年，李慶華則說明，當沖降稅已經是第三度延長，上次就是延長三年，跟金管會討論過後，也明確的感受到延長三年的時間會是比較恰當，故此次才會決議再延長三年。

李慶華也提到，當沖降稅目前已經在實施中，根據統計今年截至七月日均日均值當沖比已來到4,988億元，未來2025年至2027年的日均成交值，金管會預估可達到4,000至4,500億元，當然也期盼能透過持續維持這樣的量能讓台股能夠持續穩定發展，而當然政府也是有看到當沖的交易成本相對較高，因此才會推出當沖降稅優惠，希望能夠穩地股市信心。

李慶華強調，當沖降稅也是希望能夠在未來面對不確定因素發生時，讓投資人有足夠信心，也能刺激股市持續增進。