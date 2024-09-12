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獨/前兆豐金控董座雷仲達 將接掌台灣金融研訓院董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
前兆豐金控董事長雷仲達將出任台灣金融研訓院董事長。圖/本報資料照片
前兆豐金控董事長雷仲達將出任台灣金融研訓院董事長。圖/本報資料照片

金融圈人事再傳異動，前兆豐金控董事長雷仲達動向明朗，據知情人士透露，決策高層已內定，將由雷仲達出任台灣金融研訓院董事長。而現任董事長蘇建榮由於本身已出掌政大國際金融管理學院院長，任重道遠，因此，在9月任期結束之後，將專任政大國際管理學院院長職務。

此外，現任金融研訓院院長黃崇哲則傳出將卸任，至於接替人選，據悉也將安排由學界人士出任，目前尚未最後拍板定案。

這也是金管會所轄周邊單位，再有重大人事安排。相關人事案將在近期內完成行政程序，隨即將正式對外發布。此外，前金管會主委黃天牧，也確定將在9月接掌中央存款保險公司董事長。

兆豐金控 董事長 金管會

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