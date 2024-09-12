傳將退出台灣？ 法巴人壽聲明：無任何出售或合併計畫

市場近日有傳聞在台深耕26年的外國壽險公司法國巴黎人壽擬退出台灣市場？對此，法國巴黎人壽12日發出聲明表示，「並無任何出售或合併計畫，公司營運一切正常」，將持續深耕台灣。

法國巴黎人壽表示，該公司在台穩健深耕26年，多年來資本適足率和淨值比皆名列前茅，公司財務卓越穩健，「並無任何出售或合併計畫，公司營運一切正常」，合作夥伴、保戶及利害關係人權益完全不受影響。

法國巴黎人壽強調，公司長期致力於保險普及化，未來將持續發揮保險業核心的影響力，持續深耕台灣，作為客戶與合作夥伴最堅實的後盾，提供客戶更適切的保障商品與更優質的服務。