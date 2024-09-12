第一金投信第4季展望：IG債、公用股降波動 AI創新趨勢攻動能

近期全球關注聯準會是否正式啟動降息，美國總統大選左右未來幾年政策方向，市場迎接年底股市旺季到來，第一金投信建議，新一波降息循環與11月美國大選不確定性，加上近來全球金融市場大動盪，第4季投資鎖定「降波動、攻動能」標的，投資等級債、公用事業資產適合作為降低波動度配置；此外，迎接降息循環，資金行情引爆，看好AI趨勢股、台股與日股等，新一波成長動能再次展翅可期。

第一金投信投資長曾志峰說明，近期成熟市場國家經濟發展漸趨一致，美國跟隨歐洲、英國，將邁向降息循環，美國經濟呈現降溫趨勢，勞動市場特別明顯，貨幣政策調整節奏要考量對通膨影響與全球金融穩定度的考驗，預期美國最快啟動降息的時間點在9月中旬，今年內可能有三度降息，今年底的利率水準預估回到4.5%至4.75%區間。

引爆第3季季全球金融市場快速修正的原因，7月底日本央行啟動升息，造成美元與日圓套利交易平倉壓力，帶來全球金融巨幅震盪，曾志峰說明，日銀已開始減少購債規模，預計於未來一年半的時間裡，從每月購債6兆日圓，減少至每月購債3兆日圓；此外，預期日銀將持續升息，日本實質利率仍處於低檔，加上市場經歷7、8月份首次升息考驗，預料持續升息對金融市場仍有壓力，但對經濟影響相對有限。

9月日本自民黨總裁改選為首相人選前哨戰，11月還有美國總統大選，政治因素為干擾第四季市場變數之一，曾志峰強調，依過往經驗，美國選舉前執政者通常會採取擴張性政策，以利提振經濟、延續政權，選後則可能有調整財政政策空間；自民黨總裁新任人選，暫時不會改變政策延續路線，貨幣政策與主要國家不同調的日本市場，日本央行持續緊縮各界觀點一致，但升息對市場影響漸鈍化。

美股經歷這兩年AI投資熱潮，近來是否降溫？市場預估，未來12個月美國主要指數本益比達20.06倍，低於歷史高峰值23倍，但仍較十年平均值17.64倍來得高，Factset統計數據，市場預估，標普500指數今、明年的獲利成長率可達10.1%與15.3%，營收成長率分別達5.1%及6%，獲利與營收成長動能可望持續驅動美股表現；不過，曾志峰也提醒，近期大型企業獲利成長放緩，這也使得資金可望於不同產業及個股間進行移轉，尋求較佳投資機會，資料中心、雲端運算、生成式AI發展的趨勢與需求，仍將成為驅動科技成長股表現的新動力。

另一個值關注的是日本市場，日圓走貶不再是日股的順風車，儘管日圓弱勢可望提振出口，包括汽車、機械、科技大型股受惠，但貶值也可能造成輸入型通膨，帶動中小企業成本壓力提升，曾志峰分析， 日本經濟走出通縮，薪資與消費正向成長循環，公司治理推動，回購、分紅強化，與民間投資火力釋放等，今年內仍可望進一步升息，經濟底氣具備實質支撐，股價區間整理後，再次上揚條件充足。

經濟降溫帶來的景氣逆風，美國新一波降息循環箭在弦上，曾志峰也強調，在穩健型資產配置上，要適度搭配投資級債券與公用事業等防禦資產，一方面可受惠降息循環，推升價格與投資評價上調，另一方面，也可望提供資產穩健金流；積極型資產配置上，台股、AI趨勢股與日股等，受惠成長性與資金行情，第三季金融震盪後，提供股價蓄勢待發的新動能。