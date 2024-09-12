快訊

舊生家長狂刷負評 新穎寬敞的警政署教保中心缺額過半

美股揚激勵台股早盤一度漲逾500點 台積電漲39元開936元

專題／從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

第一金投信第4季展望：IG債、公用股降波動 AI創新趨勢攻動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金投信第4季推薦資產。(資料來源：第一金投信)
第一金投信第4季推薦資產。(資料來源：第一金投信)

近期全球關注聯準會是否正式啟動降息，美國總統大選左右未來幾年政策方向，市場迎接年底股市旺季到來，第一金投信建議，新一波降息循環與11月美國大選不確定性，加上近來全球金融市場大動盪，第4季投資鎖定「降波動、攻動能」標的，投資等級債、公用事業資產適合作為降低波動度配置；此外，迎接降息循環，資金行情引爆，看好AI趨勢股、台股與日股等，新一波成長動能再次展翅可期。

第一金投信投資長曾志峰說明，近期成熟市場國家經濟發展漸趨一致，美國跟隨歐洲、英國，將邁向降息循環，美國經濟呈現降溫趨勢，勞動市場特別明顯，貨幣政策調整節奏要考量對通膨影響與全球金融穩定度的考驗，預期美國最快啟動降息的時間點在9月中旬，今年內可能有三度降息，今年底的利率水準預估回到4.5%至4.75%區間。

引爆第3季季全球金融市場快速修正的原因，7月底日本央行啟動升息，造成美元與日圓套利交易平倉壓力，帶來全球金融巨幅震盪，曾志峰說明，日銀已開始減少購債規模，預計於未來一年半的時間裡，從每月購債6兆日圓，減少至每月購債3兆日圓；此外，預期日銀將持續升息，日本實質利率仍處於低檔，加上市場經歷7、8月份首次升息考驗，預料持續升息對金融市場仍有壓力，但對經濟影響相對有限。

9月日本自民黨總裁改選為首相人選前哨戰，11月還有美國總統大選，政治因素為干擾第四季市場變數之一，曾志峰強調，依過往經驗，美國選舉前執政者通常會採取擴張性政策，以利提振經濟、延續政權，選後則可能有調整財政政策空間；自民黨總裁新任人選，暫時不會改變政策延續路線，貨幣政策與主要國家不同調的日本市場，日本央行持續緊縮各界觀點一致，但升息對市場影響漸鈍化。

美股經歷這兩年AI投資熱潮，近來是否降溫？市場預估，未來12個月美國主要指數本益比達20.06倍，低於歷史高峰值23倍，但仍較十年平均值17.64倍來得高，Factset統計數據，市場預估，標普500指數今、明年的獲利成長率可達10.1%與15.3%，營收成長率分別達5.1%及6%，獲利與營收成長動能可望持續驅動美股表現；不過，曾志峰也提醒，近期大型企業獲利成長放緩，這也使得資金可望於不同產業及個股間進行移轉，尋求較佳投資機會，資料中心、雲端運算、生成式AI發展的趨勢與需求，仍將成為驅動科技成長股表現的新動力。

另一個值關注的是日本市場，日圓走貶不再是日股的順風車，儘管日圓弱勢可望提振出口，包括汽車、機械、科技大型股受惠，但貶值也可能造成輸入型通膨，帶動中小企業成本壓力提升，曾志峰分析， 日本經濟走出通縮，薪資與消費正向成長循環，公司治理推動，回購、分紅強化，與民間投資火力釋放等，今年內仍可望進一步升息，經濟底氣具備實質支撐，股價區間整理後，再次上揚條件充足。

經濟降溫帶來的景氣逆風，美國新一波降息循環箭在弦上，曾志峰也強調，在穩健型資產配置上，要適度搭配投資級債券與公用事業等防禦資產，一方面可受惠降息循環，推升價格與投資評價上調，另一方面，也可望提供資產穩健金流；積極型資產配置上，台股、AI趨勢股與日股等，受惠成長性與資金行情，第三季金融震盪後，提供股價蓄勢待發的新動能。

日本央行 美國經濟

延伸閱讀

油價大漲逾2% 布蘭特重返70美元 憂颶風衝擊產油區

美元止跌 CPI意外偏高打壓對Fed大幅降息的預期

輝達率美科技和半導體股大漲 扭轉早盤CPI數據引發跌勢

美核心CPI意外回升 Fed本月降息2碼機率銳減

相關新聞

第一金投信第4季展望：IG債、公用股降波動 AI創新趨勢攻動能

近期全球關注聯準會是否正式啟動降息，美國總統大選左右未來幾年政策方向，市場迎接年底股市旺季到來，第一金投信建議，新一波降...

台灣經濟氣候暨金融情勢：Q4呈現景氣轉弱之「陰」出現機率在60%以上

國泰台大產學合作計畫團隊舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，研判第4季經濟氣候將呈現景氣轉弱的「陰」，...

第15屆權民搶百萬開跑 金管會主委彭金隆：催動權證交易良性循環

金管會主委彭金隆昨（11）日表示，協助投資人善用權證理財，是金管會宣導金融知識的重點之一，並期望在兼顧保護投資人，同時建...

專家看法／民間信用過度擴張 限貸令有理

房市限貸令議題近來引發關注，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，台灣民間部門信用（意指借貸）占ＧＤＰ（國內生產毛額）...

兆豐證辦講座 教民眾防詐

為擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境，兆豐證券今年開始，攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，展開「兆豐育見高年級公益列車」系列...

陽信銀前八月每股賺1.205元

陽信銀行昨（11）日公布自結獲利顯示，8月份單月稅前盈餘達4.59億元，累積前八月稅前盈餘為40.97億元，每股稅前盈餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。