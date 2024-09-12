台灣經濟氣候暨金融情勢：Q4呈現景氣轉弱之「陰」出現機率在60%以上

國泰台大產學合作計畫團隊舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，研判第4季經濟氣候將呈現景氣轉弱的「陰」，出現機率在60%以上。

該研究團隊首次同時採用及時預測(Nowcasting)方法，進行短期成長率的預測，小幅上修2024年經濟成長率預估值至3.7%，研判有80%的機率落在3.2-4.2%(原為3.0-4.6%)；並首次預測2025年經濟成長率為2.8%，研判有80%的機率落在1.8%~3.7%。此外，市場持續關注美國聯準會(Fed)降息前景與美國總統大選，金融市場波動性仍高，惟資金面依舊充沛，預期台灣金融情勢指數(FCI)將續處「寬鬆」區間。

1. 上修2024年經濟成長率預估值至3.7%，並首次預測2025年經濟成長率2.8%：美國就業市場或進一步降溫，中國大陸復甦稍停滯，然歐、日景氣受惠於工資帶動的消費成長，全球景氣略顯分化、但仍穩定成長。台灣AI相關需求量產，資通相關出口表現強勁，推動投資持續復甦，消費動能亦將受助於景氣成長及股市熱絡。美中景氣波動、地緣政治、跨境貿易限制為2025年主要風險挑戰。這次首次同時採用及時預測(Nowcasting)方法，進行短期成長率的預測，小幅上修2024年經濟成長率預估值至3.7%，研判有80%的機率落在3.2-4.2%(原為3.0-4.6%)；並首次預測2025年經濟成長率為2.8%，研判有80%的機率落在1.8%~3.7%。

2. 第4季經濟氣候將呈現「陰」，出現機率在60%以上：展望第4季，儘管AI需求帶動資通產品出口與相關投資增加的趨勢不變，惟美國總統大選不確定性將使短期企業投資陷入觀望，且通膨與利率仍相對偏高，可能限制民間消費擴張程度，整體景氣將低檔震盪。評估第4季台灣經濟氣候將呈現景氣轉弱之「陰」，季成長率將較第3季略為放慢，出現機率在60%以上。

3. 台灣央行將維持利率不變；第4季金融情勢將續處「寬鬆」區間：隨美國大選熱度升溫，且市場謹慎解讀大型科技股財報表現，加上美國部份經濟數據不如預期，景氣放緩擔憂略有增加，過去兩個月金融市場波動上升，美、歐金融情勢震盪走降，但仍維持寬鬆。

該團隊研判，台灣核心CPI已連五月維持2%以下，隨國際景氣與通膨降溫，預期第4季台灣通膨可望進一步下滑，加上Fed、ECB緩步降息，預料央行再升息機會不大，將維持利率不變。

今年第3季，受到台股劇烈震盪與台幣升值影響，台灣金融情勢指數(FCI)較4月高點回落，惟仍處於「寬鬆」區間。展望第4季，該團隊評估，市場持續關注Fed降息前景與美國總統大選結果，金融市場波動性仍高，惟資金面依舊充沛，預期FCI將續處「寬鬆」區間。

4. 影響2024-25年台灣經濟成長的主要因素：(1) 通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；(2) 利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；(3) 大陸官方政策刺激遲未見效，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；(4) 地緣政治風險持續，相關戰事及貿易爭端不確定性升溫；(5) 央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑消費需求；(6) 人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。