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凱基證券榮獲財管評鑑八項大獎 全方位服務成業界標竿

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

今周刊第18屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比揭曉，凱基證券以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎，獲獎總數為證券業最大贏家。凱基證券秉持「不為產品找客戶，是為客戶找到適合產品」的精神，提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財富管理團隊專業、打造多元產品服務、深耕數位金融發展，全方位卓越表現深獲專業評審青睞及客戶肯定。

凱基證券深耕財富管理多年，重視客戶的理財需求與人生各階段的財務規劃，經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，KYC (Know Your Customer,了解客戶)最重要的精神就是了解客戶真正的需求，以客戶的需求作為理財的出發點，提供一站式的財富管理服務，完整產品線涵蓋境內外股票、基金、債券、結構型商品、股權衍生性商品、授信業務、保險等，希望讓不同理財需求的投資人，都能夠透過凱基證券專業服務進行完整的規劃；而專業團隊不僅深入了解客戶資產現況及投資風險屬性，更整合數位平台、智能服務、凱基投顧專業研究報告等資源，打造個人化專屬的投資組合建議，來幫助客戶達到理財投資、退休、傳承和稅務等不同目標。

此外，財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券從KYC出發，導入需求導向的銷售架構和顧問型服務，整體財富管理業務資產管理規模持續增加，證明只要方法對了，幫助客戶資產增長，公司營收自然就會成長，更能打造出深獲客戶信賴的優質形象。凱基證券積極化身業界先驅，推出多項創新的財富管理服務，例如為提升銷售團隊的ETF專業知識和素養，率先推出「專業ETF顧問（ETFP, Certified ETF Professional）認證」並導入業界唯一的證照測驗，期許成為第一家專業ETF券商；而首創「1對1專家陪跑」理財諮商服務，讓客戶透過即時視訊獲得專屬的理財規劃服務；產品與服務方面，更是首家於亞洲財管市場推廣綠色結構型債券、社會責任結構型債券之券商，並領先國內同業首推美股即時行情API串接服務，透過多元創新的解決方案，幫助客戶迎向富足人生。

推動數位轉型方面，電子商務部主管鄭嘉慶補充，凱基證券財富管理有三大支柱「服務、產品、科技」，在科技結合金融後，領先同業打造出「擬人化」的數位服務模式，讓隨身e策略APP成為客戶的全方位專屬虛擬營業員，不僅推出「AI理專」結合AI技術與專業分析師的人腦智慧，提供上市櫃近兩千檔個股短線AI預測及長線研究報告的參考；並打造「e智慧」多項智能監控、下單功能，解決投資人在投資上沒時間盯盤，而錯失最佳進出場交易時機的痛點；更透過數位軌跡收集，觀察客戶交易和行為偏好，主動提供客製化的投資建議及服務內容，全面解決客戶投資旅程難題。

凱基證券財富管理服務更展現集團One KGI的市場競爭力，持續以客戶視角整合金控所屬子公司資源，提供全集團產品諮詢，建立整體財富管理業務資產完整性及具溫度的服務，成為投資人全方位的金融夥伴。

凱基證 財富管理

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