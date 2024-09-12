新新併調整換股比 新光金獨董反對意見曝光

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

台新金（2887）與新光金（2888）今日召開臨時董事會，提高換股比例，為0.672：1，並加計特別股每股0.175元，新光金獨董許永明在該議案表達反對，並持保留意見，主要原因包括，審閱議案時間不夠、換股比所使用的控制權溢價並未調高。

另外，許永明也認為，這次的特別股對新光金股東來說，某種程度只拿回將來本來就會拿回來的錢，這與現金不同，因此表達反對。

新光金強調，數次向台新金控表達調整合併對價的期待，經台新金控進一步評估未來業務計畫及潛在綜效，台新金控於今日召開審計委員會及董事會決議調高本合併案的合併對價。並強調，依規定，董事長為有權召集董事會之人，遇有緊急情事，得隨時召開董事會，作業程序均屬合法合規。

新光金表示，換股比例係考量雙方營運狀況、每股股價及未來經營綜效與發展等因素決定，調高後的換股比例符合獨立專家所出具的合理性意見書所載換股比例合理區間。

台新金控 新光金 溢價

延伸閱讀

新光金許永明、林伯翰：反對特別股加入普通股換股架構

台新金總座林維俊：三大理由使台新金調高換股比例

台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

獨／討論調高換股比例 台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

相關新聞

新光金許永明、林伯翰：反對特別股加入普通股換股架構

新光金今日在深夜發布重訊公告獨董對於換股比例調高的意見，其中，吳東進派的獨董許永明出具反對意見，許永明並且對特別股加入換...

台新金總座林維俊：三大理由使台新金調高換股比例

台新金控與新光金控今天分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金控的0.6720股普通股，加計0.175股辛種特別股，換...

迎向「碳有價」時代 中國信託攜手工研院舉辦永續論壇

中國信託銀行攜手工研院11日在高雄舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以｢淨零減碳新世代」為主題，探討台灣產業如何因應「碳有價...

2024金融NPS白皮書來了！助台廠化解3挑戰 搶永續商機

在AI與金融科技的快速發展下，對於金融服務業落實ESG永續發展在社會責任以及營運創新上，也成為轉型助攻的要角。工研院11...

房市景氣恐變盤？專家：掌握「1心法」立於不敗之地

限貸令疑慮未消，又傳出央行恐再祭出新一波房市管制措施，已為景氣投下變化球，若此時有買屋需求，房市專家建議，可參考「竹子心...

推動 AI 創新 新光金獲《全球銀行及金融評論》雙獎肯定

新光金控（2888）以「數位扎根、驅動轉型」做為集團數位轉型核心策略，積極推動AI加速營運創新，優異表現榮獲英國《全球銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。