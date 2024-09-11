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新光金許永明、林伯翰：反對特別股加入普通股換股架構

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控和新光金控今天下午召開臨時董事會，討論調高換股比例的價格。圖/本報資料照片
台新金控和新光金控今天下午召開臨時董事會，討論調高換股比例的價格。圖/本報資料照片

新光金今日在深夜發布重訊公告獨董對於換股比例調高的意見，其中，吳東進派的獨董許永明出具反對意見，許永明並且對特別股加入換股架構指出，本次換股內容包含特別股，但特別股對合併後新公司的原先新光金的股東而言：「某種程度只是拿回將來本來就會拿回來的錢，與現金不同。」因此他持反對意見。

除此之外，許永明指出，他樂見換股比例提高，但也強調，本議案給併購特別委員會委員審閱議案時間：「只有短短40分鐘。」針對如此重要的合併案，他強調審閱時間著實不夠。再者，本次換股比例所使用的控制權溢價，仍維持17%，並未調高，以本案的交易規模，這個控制權溢價實屬偏低，因此反對。

除了許永明反對之外，已出面徵求委託書的新光金大股東林伯翰，同樣反對特別股加入換股架構，林伯翰強調，發特別股等於向新光金原股東借錢300億元來合併，且3年之後才還，他也指出，對比這次的特別股三年期利率為1.775%，台新金過去發過多次特別股：「甲乙丙丁戊己的條件都比這次辛種特別股來得好，其中利率就在4%以上！」

此外他也強調，由於特別股本身就是「債」，因此，就如同其他的發債，辛種特別股發行，也要經過金管會的同意，林伯翰認為，台新金提出把特別股計入併購架構，由於特別股本身是債的性質，等於向新光金股東借錢來談合併，用特別股的方式等於對新光金股東「從左手借，右手拿回來」，股東必須釐清認知這一點。

台新金 新光金 股東

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