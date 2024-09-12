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專家看法／民間信用過度擴張 限貸令有理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

房市限貸令議題近來引發關注，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，台灣民間部門信用（意指借貸）占ＧＤＰ（國內生產毛額）的比重為百分之一六六的新高，因應景氣反轉的抗壓性弱化，主管機關才會希望降低房貸集中度，避免景氣反轉傷害台灣經濟。

國泰金昨舉辦第三季經濟展望發表會，徐之強指出，央行五月發布的金融穩定報告點出民間部門信用占ＧＤＰ比率，分析民間信用過度擴張或緊縮情形。他說，央行六月調升存款準備率以及限貸令是正確的。

國泰金 央行 景氣

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